السعودية اليوم / مدني جازان يحذر من تقلبات جوية



جيزان 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واس

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية بناءً على ما صدر من تنبيهات من هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن استمرار هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة جازان، مفيدةً أن هذه الحالة المطرية تستمر حتى الثامنة من مساء اليوم.

ودعت المديرية الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه لا سمح الله، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصاً على سلامتهم.

// انتهى //

13:10ت م

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جيزان 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسحذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية بناءً على ما صدر من تنبيهات من هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن استمرار هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة جازان، مفيدةً أن هذه الحالة المطرية تستمر حتى الثامنة من مساء اليوم.ودعت المديرية الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه لا سمح الله، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصاً على سلامتهم.// انتهى //13:10ت م0059

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