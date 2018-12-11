السعودية اليوم / بلدية شرق الدمام تضبط 150 كيلو جراماً من الأسماك والمواد الغذائية الفاسدة ضمن حملة "غذاؤكم أمانة"



الدمام 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واس

تواصل بلدية شرق الدمام، الجولات التفتيشية ضمن حملة "غذاؤكم أمانة" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع أمانات المملكة وتستهدف المحلات الغذائية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية شرق الدمام المهندس حاتم بن سعد الغامدي، أن الفرق التفتيشية صادرت ١٠٠ كيلو جرام من الأسماك الفاسدة و٥٠ كيلو جراماً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، إضافة إلى ضبط عامل بدون شهادة صحية، وإغلاق الموقع على الفور وإتلاف الكميات المضبوطة واستدعاء المالك لتطبيق العقوبات والغرامات حسب الإنظمة والتعليمات.

وأكد أن البلدية تحرص على صحة وسلامة الأغذية واستمرار الحملات التفتيشية، للحفاظ على صحة المواطن والمقيم من المخاطر المتعلقة من عدم تطبيق الاشتراطات الصحية والمعايير المطلوبة، مفيداً أن المنشآت الصحية تخضع إلى برنامج رقابي مبرمج ضمن الخطط المجدولة، حيث يتم مطابقة مدى استيفاء المنشأة للمواصفات والاشتراطات الصحية وتحديد المخالفات.

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13:09ت م

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الدمام 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واستواصل بلدية شرق الدمام، الجولات التفتيشية ضمن حملة "غذاؤكم أمانة" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع أمانات المملكة وتستهدف المحلات الغذائية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة.وأوضح رئيس بلدية شرق الدمام المهندس حاتم بن سعد الغامدي، أن الفرق التفتيشية صادرت ١٠٠ كيلو جرام من الأسماك الفاسدة و٥٠ كيلو جراماً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، إضافة إلى ضبط عامل بدون شهادة صحية، وإغلاق الموقع على الفور وإتلاف الكميات المضبوطة واستدعاء المالك لتطبيق العقوبات والغرامات حسب الإنظمة والتعليمات.وأكد أن البلدية تحرص على صحة وسلامة الأغذية واستمرار الحملات التفتيشية، للحفاظ على صحة المواطن والمقيم من المخاطر المتعلقة من عدم تطبيق الاشتراطات الصحية والمعايير المطلوبة، مفيداً أن المنشآت الصحية تخضع إلى برنامج رقابي مبرمج ضمن الخطط المجدولة، حيث يتم مطابقة مدى استيفاء المنشأة للمواصفات والاشتراطات الصحية وتحديد المخالفات.// انتهى //13:09ت م0058

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