السعودية اليوم / المحكمة الجزائية المتخصصة تحدد موعداً للمدعى عليه سمير علي بشير للنظر في قضيته



الرياض 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واس

حددت المحكمة الجزائية المتخصصة موعداً للنظر في الدعوة المقامة من النيابة العامة ضد المدعى عليه سمير علي بشير ـ لبناني الجنسية ـ بموجب هوية المقيم رقم 2253626820 ، يوم الأحد 16 / 04 / 1440 هـ، الساعة التاسعة صباحاً للنظر في قضيته المنظورة لدى المكتب القضائي السابع.

وبحسب الإعلان فإن على المدعى عليه الحضور في الموعد المحدد في مقر المحكمة بمدينة الرياض, وفي حال عدم حضوره أو من يمثله بوكالة شرعية فسيتم نظر الدعوى غيابياً استناداً إلى المادة التاسعة من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله .

// انتهى //

13:08ت م

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الرياض 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسحددت المحكمة الجزائية المتخصصة موعداً للنظر في الدعوة المقامة من النيابة العامة ضد المدعى عليه سمير علي بشير ـ لبناني الجنسية ـ بموجب هوية المقيم رقم 2253626820 ، يوم الأحد 16 / 04 / 1440 هـ، الساعة التاسعة صباحاً للنظر في قضيته المنظورة لدى المكتب القضائي السابع.وبحسب الإعلان فإن على المدعى عليه الحضور في الموعد المحدد في مقر المحكمة بمدينة الرياض, وفي حال عدم حضوره أو من يمثله بوكالة شرعية فسيتم نظر الدعوى غيابياً استناداً إلى المادة التاسعة من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله .// انتهى //13:08ت م0057

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