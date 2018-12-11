السعودية اليوم / الضمان الاجتماعي النسوي بتبوك يقيم الملتقى التوظيفي الثالث

تبوك 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسأقام مكتب الضمان الاجتماعي النسوي التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك، ممثلاً بقسم التمكين أمس، الملتقى التوظيفي الثالث تحت عنوان "وظيفتي ضمان مستقبلي"، لمستفيدات الضمان الاجتماعي بالتعاون مع جمعية التنمية الأسرية بالمنطقة، بحضور أكثر من 50 مستفيدة من مستفيدات الضمان الاجتماعي والباحثات عن العمل، وذلك بمقر جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمدينة تبوك.وقدمت رئيسة وحدة التمكين بمكتب الضمان الاجتماعي النسوي بمنطقة تبوك جواهر الخثعمي، شرحاً مفصلاً عن اللوائح الجديدة لمبادرة "تمكين"، تمثلت باستمرار دعم مكتب الضمان الاجتماعي النسوي للحاصلات على عمل لمدة سنة، معلنةً عن تنظيم عدد من الدورات التأهيلية والتدريبية للمستفيدات، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية والجمعيات الخيرية، إضافةً إلى أن الوحدة ستقدم الاستشارات الاسرية عن طريق الهاتف بالمجان.وقالت الخثعمي: إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حريصة على نشر ثقافة التمكين التي تهدف إلى تحويل مستفيدي الضمان الاجتماعي القادرين على العمل إلى أفراد فاعلين في المجتمع من خلال المساهمة في إيجاد فرص وظيفية لهم وتدريبهم وتأهيلهم.وطرحت المدربة ابتسام البلوي، عدداً من المحاور ناقشتها مع المستفيدات تضمنت الإجابة على استفساراتهن التي تضمنت كيفية الحصول على وظيفة تناسبني، وآلية الاستمرار بالعمل وتحمل الضغوط، كما قدمت لهن نماذج من قصص النجاح لفتيات من مستفيدات الضمان.// انتهى //12:40ت م0054