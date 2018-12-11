السعودية | “كراني” يعلق على وصول “زائر أوروبي” للمملكة اليوم.. ويكشف تأثيره على هذه المناطق!

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “كراني” يعلق على وصول “زائر أوروبي” للمملكة اليوم.. ويكشف تأثيره على هذه المناطق! والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:36 مساءً, 11 ديسمبر 2018 م المناطق_الرياض توقع خبير الأرصاد حسن كراني، وصول هواء قطبي بارد قادم من وسط أوروبا وشرقها وسيؤدي إلى حدوث اضطرابات بعدة مناطق بالمملكة. وقال، عبر حسابه في “تويتر”، اليوم: الخير، بعون الله، قادم.. هواء قطبي بارد على وسط أوروبا وشرقها بدأ محوره يتعمّق على شمال أواسط المتوسط وشرقه، وسيؤدي إلى حدوث اضطراب جوي شرق المتوسط يمتد تدريجياً لشمال غرب المملكة، ثم يأخذ مداه في التحرك إلى بقية المناطق.. في حين ما زال الاستقرار يسيطر على معظم الأجواء.. والله أعلم.

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