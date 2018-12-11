شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب بريطاني لكوادر "التخصصات الصحية " والان نبدء بالتفاصيل

وقّعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم في مدينة الرياض، مذكرة تفاهم مع هيئة التعليم الصحي في بريطانيا HEE، وذلك لتعزيز التعاون الفني لتنمية القوى العاملة بين الهيئة ، وتمثلها أكاديمية الرعاية الصحية بالمملكة ، والتثقيف الصحي في المملكة المتحدة .

ووقّع الاتفاقية من جانب الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأمين العام الدكتور أيمن بن أسعد عبده، ومن جانب هيئة التعليم الصحي في بريطانيا الدكتور أيان كامينج.

وأوضح الدكتور أيمن عبده، أن الهيئة تسعى من خلال هذه المذكرة إلى دعم وتطوير الأكاديميات الصحية والتقنية، وتطوير أدوار جديدة لدعم تحويل الخدمات والعمل على تعزيز المهارات، وذلك لرفع كفاءة القطاع الصحي من خلال توفير كوادر صحية مؤهلة ومدربة على أعلى المستويات.

[١٢:٥٥ م، ٢٠١٨/١٢/١١] ‪‪+20 122 626 0393‬‬: "دكتور جوجل" ليس بديلا عن الطبيب

اليوم - وكالات

يؤكد خبراء الصحة إنه رغم تزايد عدد الأشخاص الذين يلجأون للإنترنت للحصول على المشورة الطبية، فإن "دكتور جوجل" ليس بديلا عن الزيارة الفعلية للطبيب.

وقالت مارتينا فينكر، رئيسة الرابطة الطبية بولاية ساكسونيا السفلى بألمانيا، في قمة حول الصحة الرقمية: "الاطلاع المستمر على المعلومات الطبية الدقيقة تقريبا على الإنترنت مقلق للغاية لكثير من المرضى". وعقدت القمة في هانوفر عاصمة الولاية .

وقالت: "نحن الأطباء يجب أن نأخذ مخاوف هؤلاء المرضى على محمل الجد ونصنف كل هذه المعلومات نيابة عنهم ، وهو ما يتم على أحسن وجه من خلال التواصل المباشر بين الطبيب والمريض".

وبحسب دراسة نشرت أوائل العام الجاري من قبل "برتلسمان شتيفتونج" وهو مؤسسة خاصة بألمانيا، فإن نصف كل مستخدمي الإنترنت من الألمان يقومون بالبحث الإلكتروني عن القضايا الصحية مرة في الشهر، بنسبة 58 % قبل زيارة الطبيب و62 % بعد الحصول على تشخيص الطبيب. وقال نصف هؤلاء الذين شملهم الاستطلاع أنهم "عادة أو دائما يكونوا راضين " بنتائج البحث ، بينما قال 44 % إنهم "أحيانا يكونوا راضين".