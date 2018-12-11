شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مركز الخدمات المدرسية بتعليم مكة والان نبدء بالتفاصيل

دشن نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي اليوم، ‫مركز العمليات والطوارئ المدرسية ‬بتعليم مكة المكرمة لاستقبال البلاغات والخدمات المدرسية لأكثر من 1600 مدرسة بتعليم مكة، وذلك عبر قناة ‫المشاريع والصيانة, بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي، وعدد من مديري الإدارات المعنية.‬

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أن المركز يعتبر مبادرة نوعية لاستقبال البلاغات عبر الهاتف المجاني 8002450011 المدعوم بثمانية خطوط وتسجيلها في برنامج الماجد للصيانة أو عن طريق برنامج الماجد مباشرة للأجهزة الذكية، وبعد ذلك يتم تحويل البلاغات إلى مستقبلي البلاغات حيث خُصص أشخاص لمتابعة البلاغات الطارئة والحرجة مباشرة وتحويلها لشركات الصيانة ومتابعتها مع الفرق الميدانية لإنهائها، إضافةً إلى أن هناك بلاغات يتم تحويلها بعد التنسيق لعدد من الشركات والجهات المعنية حيث يستقبل مندوبي هذه الشركات البلاغات ويتم التعامل معها وفق آلية متبعة لذلك، علماً أن هناك مندوبين للإدارات التالية لمتابعة هذه البلاغات وهي "إدارة الأمن والسلامة وإدارة الخدمات العامة والحراسات الأمنية".

وأضاف الحارثي أنه يتم استقبال البلاغات على مدار الساعة على فترتين صباحية تخدم المدارس الصباحية، والفترة المسائية لخدمة المدارس المسائية، حيث تستقبل إدارة الصيانة والتشغيل وإدارة الخدمات العامة وإدارة تقنية المعلومات وإدارة الأمن والسلامة المدرسية والنقل المدرسي وشركة المياه وشركة الاتصالات السعودية وشركة الكهرباء وأمانة العاصمة المقدسة والجهات الأمنية والهلال الأحمر والدفاع المدني البلاغات عبر مندوبيها للتعامل معها.

الجدير بالذكر أنه يمكن الإبلاغ عن طريق الوسائل الموضحة أعلاه أو عبر بوابة الماجد لصيانة المباني على الرابط التالي ‏http://www.syanh.net/ .