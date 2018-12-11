شكرا لقرائتكم خبر عن القصاص من مواطن قتل آخر طعناً وضرباً في الخبر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الخبر)

أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الثلاثاء) بياناً حول تنفيذ حكم القتل قصاصاً في محافظة الخبر بحق أحمد بن مسفر بن شعبان المعاوي (سعودي الجنسية)، لإقدامه على قتل محمد بن عبدالله بن محمد العسيري (سعودي الجنسية)، وذلك بطعنه وضربه ما أدى لوفاته.

ووفقا لبيان وزارة الداخلية، فقد تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القاصر من ورثة القتيل ورشده ومطالبته مع بقية الورثة باستيفاء القصاص، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصر من ورثة الوكيل ومطالبته مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية.