شكرا لقرائتكم خبر عن الفضلي: قيادة الملك سلمان حققت للوطن مكاسب على مختلف الأصعدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

رفع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة والقطاعات التابعة لها، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لتوليه مقاليد الحكم.

وقال بهذه المناسبة: "ونحن نحتفي بهذه المناسبة العزيزة على كل سعودي لنستذكر بمزيد من الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى، على ما تحقق بقيادة للوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين من مكاسب على مختلف الأصعدة خلال السنوات الأربع الماضية، انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية في مختلف المجالات، ومنها ما يتعلق بقطاعات البيئة والمياه والزراعة، ومن أهمها إقرار (الاستراتيجية الوطنية للبيئة)، إضافة إلى (الاستراتيجية والخطة الوطنية للمراعي الطبيعية)، وكذلك مشروع (النظام الشامل للبيئة)، وفي قطاع المياه، تمكنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من دخول موسوعة غينس للأرقام القياسية، وذلك بزيادة إنتاجها من المياه المحلاة إلى (5) ملايين متر مكعب في اليوم الواحد، كما أطلقت الوزارة (الإستراتيجية الوطنية للمياه)،

و(النظام الشامل للمياه)، وفي قطاع الزراعة اُعتمدت (الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي)، كما انتهت الوزارة من إعداد (مشروع نظام الزراعة)، وكذلك (الإستراتيجية الزراعية)، إضافة إلى صدور الموافقة على إنشاء (شركة الخدمات الزراعية)، وكذلك بدء العمل بتنفيذ برنامج التنمية الزراعية المستدامة".

وأكد المهندس الفضلي، أن الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال السنوات الأربع الماضية تهدف إلى تعظيم واستدامة الموارد، والمحافظة عليها وتنميتها وترشيد استخدامها، وتنمية القطاعات ذات الميز النسبية، لتوفير خدمات ومنتجات بمستوى عالٍ.

وسأل الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان.