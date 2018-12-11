شاهد من مكة .. ضبط مواقع مخالفة لعمليات البناء والترميم وتغريمها

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ضبطت بلدية أجياد الفرعية عدداً من المواقع يتم فيها عملية البناء والترميم دون ترخيص، وتم اتخاذ اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية ضد المخالفين.
وأوضحت أمانة العاصمة المقدّسة، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن بلدية أجياد الفرعية تواصل أعمالها الرقابية في عدد من المواقع ضمن نطاق البلدية؛ ما أسفر عن ضبط عدد من المواقع يتم فيها عملية البناء والترميم دون ترخيص، وتم اتخاذ اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
يُشار إلى أن هذه الأعمال الرقابية تأتى ضمن مبادرة أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ "مكة بلا مخلفات بناء".
شاهد من مكة .. ضبط مواقع مخالفة لعمليات البناء والترميم وتغريمهاهادي العصيمي الخليج 365 2018-12-11
ضبطت بلدية أجياد الفرعية عدداً من المواقع يتم فيها عملية البناء والترميم دون ترخيص، وتم اتخاذ اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية ضد المخالفين.
وأوضحت أمانة العاصمة المقدّسة، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن بلدية أجياد الفرعية تواصل أعمالها الرقابية في عدد من المواقع ضمن نطاق البلدية؛ ما أسفر عن ضبط عدد من المواقع يتم فيها عملية البناء والترميم دون ترخيص، وتم اتخاذ اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
يُشار إلى أن هذه الأعمال الرقابية تأتى ضمن مبادرة أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ "مكة بلا مخلفات بناء".
11 ديسمبر 2018 - 4 ربيع الآخر 1440
12:05 PM
ضمن مبادرة "القويحص" .. و"الأمانة": بلا ترخيص واتخذت الإجراءات
ضبطت بلدية أجياد الفرعية عدداً من المواقع يتم فيها عملية البناء والترميم دون ترخيص، وتم اتخاذ اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية ضد المخالفين.
وأوضحت أمانة العاصمة المقدّسة، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن بلدية أجياد الفرعية تواصل أعمالها الرقابية في عدد من المواقع ضمن نطاق البلدية؛ ما أسفر عن ضبط عدد من المواقع يتم فيها عملية البناء والترميم دون ترخيص، وتم اتخاذ اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
يُشار إلى أن هذه الأعمال الرقابية تأتى ضمن مبادرة أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ "مكة بلا مخلفات بناء".
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المصدر : الخليج 365
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