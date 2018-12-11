انت الان تتابع إيران تعترف بإطلاق صاروخ باليستي أخيراً .. "نفعلها 50 مرة في العام" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - إقرار جاء على لسان قائد ما يسمّى القوة "الجوفضائية" التابعة للحرس الثوري اعترف قائد ما يسمّى القوة "الجوفضائية"؛ التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة؛ بأن قواته اختبرت أخيراً صاروخاً باليستياً. ونقلت "سبوتنيك" عن وكالة أنباء "فارس"، أن زادة؛ قال "نحن نقوم باختبار صواريخنا، والعملية الأخيرة كانت اختباراً مهماً". وأوضح: "نجري ما بين 40 إلى 50 اختباراً في العام".

إيران تعترف بإطلاق صاروخ باليستي أخيراً .. "نفعلها 50 مرة في العام" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-11 اعترف قائد ما يسمّى القوة "الجوفضائية"؛ التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة؛ بأن قواته اختبرت أخيراً صاروخاً باليستياً. ونقلت "سبوتنيك" عن وكالة أنباء "فارس"، أن زادة؛ قال "نحن نقوم باختبار صواريخنا، والعملية الأخيرة كانت اختباراً مهماً". وأوضح: "نجري ما بين 40 إلى 50 اختباراً في العام". 11 ديسمبر 2018 - 4 ربيع الآخر 1440 12:03 PM إقرار جاء على لسان قائد ما يسمّى القوة "الجوفضائية" التابعة للحرس الثوري إقرار جاء على لسان قائد ما يسمّى القوة "الجوفضائية" التابعة للحرس الثوري اعترف قائد ما يسمّى القوة "الجوفضائية"؛ التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة؛ بأن قواته اختبرت أخيراً صاروخاً باليستياً. ونقلت "سبوتنيك" عن وكالة أنباء "فارس"، أن زادة؛ قال "نحن نقوم باختبار صواريخنا، والعملية الأخيرة كانت اختباراً مهماً". وأوضح: "نجري ما بين 40 إلى 50 اختباراً في العام".

نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، إيران تعترف بإطلاق صاروخ باليستي أخيراً .. "نفعلها 50 مرة في العام" ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365