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انت الان تتابع دبي.. لأول مرة نمو السياحة يتوقف والأرقام تتساوى في آخر عامين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أظهرت بيانات رسمية، يوم الأحد، توقف نمو عدد الزائرين الأجانب لإمارة دبي في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري؛ وذلك في تباطؤ بقطاع السياحة.
وعبر منصة "تويتر"، ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن الإمارة سجلت 11.58 مليون زائر في الشهور التسعة الأولى حتى 30 سبتمبر 2018.
ولم يقدم المكتب رقماً سابقاً للمقارنة؛ لكن دائرة السياحة والتسوق في دبي أعلنت في العام الماضي عام 2017 عن تسجيل 11.58 مليون زائر بنفس الفترة، وبزيادة 7.5% عن عام 2016.
وقد بلغ حجم قطاع السياحة 109 مليارات درهم (29.7 مليار دولار) في نهاية 2017 وفقاً لبيانات دائرة السياحة.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة على "تويتر": إن معظم الزائرين الوافدين من الخارج هذا العام حتى الآن قدموا من الهند، ثم السعودية، والمملكة المتحدة.
ومنحت الإمارات قواعد ميسرة للتأشيرات للصينيين والروس في السنوات الأخيرة؛ بهدف دعم السياحة.
دبي.. لأول مرة نمو السياحة يتوقف والأرقام تتساوى في آخر عامينخالد خليل الخليج 365 2018-12-11
أظهرت بيانات رسمية، يوم الأحد، توقف نمو عدد الزائرين الأجانب لإمارة دبي في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري؛ وذلك في تباطؤ بقطاع السياحة.
وعبر منصة "تويتر"، ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن الإمارة سجلت 11.58 مليون زائر في الشهور التسعة الأولى حتى 30 سبتمبر 2018.
ولم يقدم المكتب رقماً سابقاً للمقارنة؛ لكن دائرة السياحة والتسوق في دبي أعلنت في العام الماضي عام 2017 عن تسجيل 11.58 مليون زائر بنفس الفترة، وبزيادة 7.5% عن عام 2016.
وقد بلغ حجم قطاع السياحة 109 مليارات درهم (29.7 مليار دولار) في نهاية 2017 وفقاً لبيانات دائرة السياحة.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة على "تويتر": إن معظم الزائرين الوافدين من الخارج هذا العام حتى الآن قدموا من الهند، ثم السعودية، والمملكة المتحدة.
ومنحت الإمارات قواعد ميسرة للتأشيرات للصينيين والروس في السنوات الأخيرة؛ بهدف دعم السياحة.
11 ديسمبر 2018 - 4 ربيع الآخر 1440
12:07 PM
الروس والسعوديون والإنجليز ما زالوا في المقدمة
أظهرت بيانات رسمية، يوم الأحد، توقف نمو عدد الزائرين الأجانب لإمارة دبي في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري؛ وذلك في تباطؤ بقطاع السياحة.
وعبر منصة "تويتر"، ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن الإمارة سجلت 11.58 مليون زائر في الشهور التسعة الأولى حتى 30 سبتمبر 2018.
ولم يقدم المكتب رقماً سابقاً للمقارنة؛ لكن دائرة السياحة والتسوق في دبي أعلنت في العام الماضي عام 2017 عن تسجيل 11.58 مليون زائر بنفس الفترة، وبزيادة 7.5% عن عام 2016.
وقد بلغ حجم قطاع السياحة 109 مليارات درهم (29.7 مليار دولار) في نهاية 2017 وفقاً لبيانات دائرة السياحة.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة على "تويتر": إن معظم الزائرين الوافدين من الخارج هذا العام حتى الآن قدموا من الهند، ثم السعودية، والمملكة المتحدة.
ومنحت الإمارات قواعد ميسرة للتأشيرات للصينيين والروس في السنوات الأخيرة؛ بهدف دعم السياحة.
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المصدر : الخليج 365
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