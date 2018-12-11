جازان.. أمطار الفجر تُنعش الأجواء والشواطئ تعج بالمتنزهين

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عاشت منطقة جازان، فجر اليوم الثلاثاء، وسط أمطار ما بين متوسطة وخفيفة، أسهمت في تنقية الجو من العوالق الترابية؛ بينما عجّت شواطئ وحدائق المنطقة منذ الصباح الباكر بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد الطبيعية للمنطقة.
من جانبه، أهاب الدفاع المدني بمنطقة جازان، بالمواطنين توخي الحذر والحيطة في أثناء موجات العواصف والأمطار؛ خاصة في المناطق المفتوحة.
وحذّر من نزول بطون الأودية في حالة جريان السيل وعدم المجازفة بعبور الأودية، ومتابعة تعليمات الدفاع المدني، وقال إن جميع فرق الدفاع المدني على أتم الاستعداد لمباشرة الحوادث التي قد تنتج عن الأمطار والسيول.
جازان.. أمطار الفجر تُنعش الأجواء والشواطئ تعج بالمتنزهينفهد كاملي الخليج 365 2018-12-11
عاشت منطقة جازان، فجر اليوم الثلاثاء، وسط أمطار ما بين متوسطة وخفيفة، أسهمت في تنقية الجو من العوالق الترابية؛ بينما عجّت شواطئ وحدائق المنطقة منذ الصباح الباكر بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد الطبيعية للمنطقة.
من جانبه، أهاب الدفاع المدني بمنطقة جازان، بالمواطنين توخي الحذر والحيطة في أثناء موجات العواصف والأمطار؛ خاصة في المناطق المفتوحة.
وحذّر من نزول بطون الأودية في حالة جريان السيل وعدم المجازفة بعبور الأودية، ومتابعة تعليمات الدفاع المدني، وقال إن جميع فرق الدفاع المدني على أتم الاستعداد لمباشرة الحوادث التي قد تنتج عن الأمطار والسيول.
11 ديسمبر 2018 - 4 ربيع الآخر 1440
11:51 AM
"المدني" يُهيب بالمواطنين توخي الحذر والحيطة وتجنب الأودية
عاشت منطقة جازان، فجر اليوم الثلاثاء، وسط أمطار ما بين متوسطة وخفيفة، أسهمت في تنقية الجو من العوالق الترابية؛ بينما عجّت شواطئ وحدائق المنطقة منذ الصباح الباكر بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد الطبيعية للمنطقة.
من جانبه، أهاب الدفاع المدني بمنطقة جازان، بالمواطنين توخي الحذر والحيطة في أثناء موجات العواصف والأمطار؛ خاصة في المناطق المفتوحة.
وحذّر من نزول بطون الأودية في حالة جريان السيل وعدم المجازفة بعبور الأودية، ومتابعة تعليمات الدفاع المدني، وقال إن جميع فرق الدفاع المدني على أتم الاستعداد لمباشرة الحوادث التي قد تنتج عن الأمطار والسيول.
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المصدر : الخليج 365
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