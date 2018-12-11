لوحات وعبارات معبرة "لك .. يا سلمان" .. مشاعر طلابية ترصدها "الخليج 365" في ذكرى البيعة

محمد بن مسعود - الدمام - "أبوعباة": مليون طالب من 4 آلاف مدرسة و30 نادي حي بالرياض يحتفلون بفعاليات وأنشطة

قدّمت مجموعة من الطلاب والطالبات أجمل صور الولاء والانتماء وأصدق مشاعر المحبة لمليكهم ووطنهم، ونثروا بعباراتهم القصيرة وكلماتهم القليلة ولوحاتهم المعبّرة وأناملهم الصغيرة أزاهير الأمل بغدٍ أجمل لهذا الوطن المعطاء.

تفصيلاً؛ جالت "الخليج 365"، بين مشاركات الصغار بالمرحلة الابتدائية بتعليم الرياض خلال احتفالية وزارة التعليم أمس بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم، التي تنوّعت من إلقاء إلى رسم إلى نشيد وورش فنية.

وبداية أكّد والد أصغر المشاركين لـ "الخليج 365"، الطفل "تميم بن فيصل المرزوقي البقمي" (5 سنوات) في روضة 186 بإسكان الحرس الوطني الذي ارتجل بيتين من الشعر أمام وزير التعليم، بأنه تم تدريبه وإعداده لذلك في المنزل، مشيراً إلى أن ابنه يمتلك الجرأة والشجاعة للمشاركة في مثل المحافل بعد أن تمرن وتعود على ذلك إذ يمتلك عديداً من المشاركات السابقة والمماثلة.

فيما قالت الطالبات: "جود التميمي" و"راما محمد الدخيّل" و"صبا عبدالعزيز آل الشيخ" و"شيهانة الشّدي" و"سارة السالم" من مدراس التربية الأهلية بمكتب تعليم الشمال، إن اللوحات استغرقت منهن عملاً تراوح بين يومين إلى 3 أيام وبدأت افكار اللوحات من دمج الأفكار والصور أو تغييرها باللوحة، وعبّرن عن سعادتهن بذكرى بيعة الملك سلمان بن عبدالعزيز، واخترن مجموعة متميزة من المعالم والمباني المشهورة للتعبير عن حبهن وولائهن للقيادة والوطن.

من جانبها، أشارت المشرفة على الطالبات المعلمة التربية الفنية بالمدرسة إيمان الزهيري؛ أن الطالبات أحببن أن يعبّرن بطريقتهن الخاصة عن حبهن للملك والوطن من خلال اللوحات والأعمال الفنية ورسوماتهن التي تبرز الوجه الحضاري والتنموي الذي تعيشه بلادنا، ولفتت إلى أن الإعداد للمشاركة لم يستغرق منهن سوي ثلاثة أيام بعد اكتمال الأفكار، منوهة إلى أهمية مناهج وحصص التربية الفنية في تنمية قدرات وملكات ومشاعر الطلاب والطالبات عبر مجالات الرسم والأشغال الفنية المتعددة.

وأوضح رئيس قسم النشاط الفني في إدارة تعليم الرياض سليمان الرويشد؛ لـ "الخليج 365"، قائلاً: "شارك 18 طالباً و16 طالبة مع إشراف معلمين ومعلمات في التربية الفنية في ورش فنية في التصوير التشكيلي والرسم والخط العربي ليعبّروا عن مشاعرهم بذكرى بيعة الملك وكل طالب عبّر بطريقته الخاصة".

بدوره، بيّن مدير إدارة النشاط الطلابي بمنطقة الرياض الدكتور أنور أبوعباة؛ لـ "الخليج 365"، أن كل المناشط والفعاليات الطلابية تعزّز جانب الانتماء وتنميته لدى الطلاب، مشيراً إلى أنه بدءاً من اليوم إلى الخميس ستنطلق مئات البرامج التي تتضمن أنشطة ثقافية وفنية واجتماعية ورياضية وكشفية، لافتاً إلى أن احتفالية وزارة التعليم أمس هي نموذج مصغر لما سيُطبق ويستفيد منه أكثر من مليون طالب وطالبة في أكثر من 4 آلاف مدرسة بتعليم الرياض، إضافة إلى 30 نادي حي للجنسين، وكل ما يطبق في الصباح من أنشطة وفعاليات طلابية يطبق في المساء بمشاركة الأسرة والمجتمع وأولياء الأمور.

وكان وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى؛ قد دشن صباح أمس الإثنين، في مقر وزارة التعليم فعاليات "بيعة وولاء" بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم، تحت شعار "لك.. يا سلمان"، بحضور نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي؛ وعدد من قيادات التعليم.

وبدأ الحفل بلوحتين إنشاديتين قدّمهما طلاب وطالبات من الإدارة العامة للتعليم في الرياض بعنوان: (ملك ووطن) و(ملوك العز)، ثم ألقى الوزير كلمة بهذه المناسبة هنّأ فيها الجميع بذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الرابعة، وقال "العيسى": "نتطلع أن تقوم وزارة التعليم وكافة منسوبيها بالدور الذي يتطلع إليه خادم الحرمين الشريفين، ونبارك له هذه المسيرة"، متمنياً لهذه المسيرة الاستمرار بالعز والفخر والتقدم والازدهار.

وأشار إلى أن هذه المناسبة عزيزة على قلوب الجميع، كونها تأتي في اليوم نفسه الذي يتشرّف فيه منسوبو التعليم وقادة العمل التعليمي بلقاء خادم الحرمين الشريفين والسلام عليه -أيّده الله- وتهنئته بهذه الذكرى العزيزة علينا، مشيداً بالإنجازات المتسارعة التي حقّقتها المملكة في مسيرتها بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وما ناله المواطن من مكانة ودور في هذه المنجزات، سائلاً المولى أن يكلل مساعيهما بالخير لمواصلة مسيرة الخير والنماء لهذا البلد المعطاء.