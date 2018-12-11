"آل طاوي" في ذكرى البيعة: نشهد منجزات كبيرة عززت مكانة المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - قال: مناسبة وطنية نستشعر فيها ما نعيشه من رغد العيش والأمن والأمان

رفع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن أحمد آل طاوي، باسمه ونيابة عن منسوبي فرع الوزارة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لتوليه -حفظه الله- مقاليد الحكم، كما هنأ سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود بهذه الذكرى الغالية على قلب كل سعودي.

وقال "آل طاوي": إن المملكة شهدت في هذه الفترة تحقق العديد من المنجزات الكبيرة التي عززت مكانتها الاقتصادية والسياسية، وكل ذلك أتى بالتزامن مع إطلاق رؤية المملكة 2030، ويعد استكمالاً لجهود المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وتثبيتاً لدعائم وأسس الوطن التي وضعها على نهج الشريعة الإسلامية الغراء.

وأشار إلى أن نهضة الوطن ورفعته تُبنى بسواعد أبنائه رجالاً ونساءً متكاتفين ومتعاونين.

واختتم "آل طاوي" حديثه بأن الاحتفاء بالذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، مناسبة ٌوطنية يفخر بها كل مواطن ويستشعر فيها ما يعيشه من رغد العيش والأمن والأمان؛ سائلاً الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ذخراً للبلاد والعباد، وأن يعينهما ويوفقهما لكل خير.