اضحك مع "الملالي".. "احتجاجات فرنسا" صحوة توقعها "خامنئي"!

محمد بن مسعود - الدمام - نظام اعتقل وعذّب وقتل الآلاف يدعو باريس لضبط النفس مع المحتجين

في تصريحات كوميدية لا تصدر إلا عن نظام الملالي الإيراني، قال رئيس السلطة القضائية للجمهورية الإيرانية: إن الاحتجاجات في فرنسا جزء من الصحوة الإسلامية والتطور الذي توقعه المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي.

وبحسب وكالة أنباء "ميزان" الإيرانية؛ فقد قال آية الله صادق لاريجاني: إن "خامنئي" كان قد توقع قبل سنوات أن الصحوة الإسلامية لن تقتصر على الدول الإسلامية وستصل إلى أوروبا، ولم يوضح كيف ترتبط الاحتجاجات الفرنسية الشعبية بالمسلمين.

هذه التصريحات هي الأحدث في سلسلة من التصريحات التي أدلى بها مسؤولون إيرانيون كبار حول الاحتجاجات الفرنسية، وفي 3 ديسمبر، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية للصحفيين، بأن على فرنسا "التحلي بضبط النفس" في التعامل مع المحتجين، وردّت فرنسا في وقت لاحق بأن إيران يجب ألا تتدخل في الأمر؛ فيما قام الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، أيضاً، بالتغريد بأن على فرنسا أن تستمع إلى مطالب المتظاهرين!

وكان النظام الإيراني قد استخدم القوة الساحقة في العديد من الأحداث التي هددت بزوال النظام؛ خصوصاً في السنوات العشرين الماضية لقمع الطلاب والمتظاهرين، وكانت أحدث هذه الجرائم المرتكبة لهذا النظام ضد المظاهرات الجماهيرية في عام 2009، في أعقاب إعادة انتخاب "نجاد" عن طريق التزوير.

وقُتل العشرات من المتظاهرين في عام 2009 ومئات السجناء في إيران، كما توفي العشرات من المعتقلين في السجن، وتحدث مَن تم إطلاق سراحهم عن عمليات تعذيب وانتهاكات جسيمة وعمليات إعدام بدون محاكمة.

وفي آخر الاحتجاجات الكبرى على نظام طهران في يناير الماضي، تم تأكيد مقتل 25 شخصاً، وإلقاء القبض على ما يقرب من 5000 شخص ووفاة العشرات في السجون.