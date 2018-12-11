ما ذنب هذه الأسرة؟ .. " السليمان": اسحبوا رخص هؤلاء وامنعوهم القيادة

محمد بن مسعود - الدمام - "الجميلي": شركات تأمين أجنبية في المملكة .. " المنيف": مَن يثقفهم صحياً؟

تعدّدت توجهات وأفكار مقالات الصحف السعودية، اليوم، فيطالب كاتب بسحب رخص السائقين المتهورين، الذين تتكرّر مخالفاتهم للسرعة، وذلك لحماية أرواح وسلامة الآخرين منهم! فيما يطالب كاتب آخر بفتح الباب في المملكة لشركات التأمين الأجنبية العريقة والموثوقة؛ وذلك بسبب سوء أداء وكالات التأمين ومعاناة المواطنين معها، وأخيراً يلفت كاتب ثالث نظر وزارة الصحة، إلى ضرورة نشر الثقافة الصحية بين فئات من المجتمع لم تصل إليها رسالة الوزارة، وهم كبار السن والمواطنين الذين لا يستخدمون الهواتف الذكية ووسائل التواصل.

اسحبوا رخصهم

يطالب الكاتب الصحفي خالد السليمان؛ بسحب رخص السائقين الذين تتكرّر مخالفاتهم، خاصة تجاوز السرعة والتهور أثناء القيادة، وذلك لحماية أرواح وسلامة الآخرين منهم! مؤكداً أنه من المؤلم أن يقود الآخرون سياراتهم بالسرعة المحدّدة ويلتزمون بمسار الطريق، وكل أنظمة وقوانين السلامة المرورية، ثم يأتيهم متهور يرسلهم إلى المقبرة أو المستشفى! كما حدث مع أسرة منذ أيام عدة.

حادث يُدمي القلب

وفي مقاله "زناد المسدس ودواسة البنزين!" بصحيفة "عكاظ"، يبدأ السليمان بنموذج لحادث تسبب فيه سائق متهور، ويقول "حادث سير مؤلم وقع قبل أيام تسبب فيه سائق متهور كان يقود سيارته بسرعة جنونية ويتجاوز السيارات بطريقة متهورة مما تسبّب في اصطدام سيارات عدة ببعضها، إحداها كانت تحمل أسرة انقلبت ولم تفتح أبوابها لإخراج المصابين إلا بوساطة رجال الدفاع المدني! .. ما يدمي القلب أن هذه الأسرة وجميع ركاب السيارات المتضررة كانوا يقودون سياراتهم بكل التزام وأمان قبل أن يقتحم هذا السائق المتهور منطقة سلامتهم وكأنه ملك الموت! .. أقول يدمي القلب لأنه من المؤلم حقاً أن تقود سيارتك بالسرعة المحددة وتلتزم بمسار طريقك بكل أنظمة وقوانين السلامة المرورية، ثم يأتيك مَن يبتليك في نفسك ليرسلك إلى المقبرة أو المستشفى!".

لا رخصة لمتهور

ويؤكّد السليمان؛ أن "هؤلاء المتهورين لا يحتاجون إلى قوانين تردعهم أو رجال مرور يلاحقونهم؛ بل إلى منعهم من الأساس من الوجود خلف مقود السيارة على طرقاتنا، وهذا يدعو إلى المطالبة بتشديد شروط منح رخص القيادة، وتضمين اختباراتها معايير تقيس نفسياً وذهنياً ميول الاندفاع والتسرع والتهور عند المتقدمين للحصول على الرخصة، وكذلك رصد مسار سلوك السائقين من خلال سجل ارتكابهم للمخالفات، فمن تتكرر مخالفات تجاوزه السرعة والتهور في أثناء القيادة يجب أن تسحب رخصته وتتم حماية أرواح وسلامة الآخرين منه!".

سلاح قاتل

وينهي السليمان؛ قائلاً "السيارة أشبه بسلاح قاتل عندما يُساء استخدامه أو يقع في يد متهور لا فرق عنده بين ضغط زناد مسدس وضغط دواسة بنزين!".

شركات تأمين أجنبية عريقة في المملكة

يثمّن الكاتب الصحفي عبدالله الجميلي؛ قرار مؤسسة النقد العربي السعودي بمَنْعَ شَرِكَتِي أو وكالتي تَأْمِين من بيع أو تجديد أي وثيقة؛ بسبب ارتكابهما عدداً من المخالفات، لكنه يرى أن القرار غير كافٍ، في ظل ارتكاب كثير من وكالات التأمين عديداً من المخالفات، ومعاناة العملاء، مطالباً بفتح الباب لشركات التأمين الأجنبية الكبرى والعريقة والموثوقة؛ فهي بالتجربة الخارجية مِثَال حَيٌّ للمصداقية، وحسن التعامل وسرعة الإنجاز.

معاقبة وكالتين

وفي مقاله "التأمين والسبع دوخات!" بصحيفة "المدينة"، يقول "الجميلي": "أكدتْ مؤسسة النقد العربي السعودي مَنْعَ شَرِكَتِي أو وكالتي تَأْمِين من بيع أو تجديد أي وثيقة؛ بسبب ارتكابهما عدداً من المخالفات التي فيها هَدر لحقوق المُؤَّمَن لهم، وأشَارَت إلى أن رفع المَنع لن يتم حتى يثبتَ تصحيحهما أوضاعهما، والتزامهما بالمعايير والاشتراطات النظامية".

لا يكفي

ويعلق الجميلي قائلا "طبعاً هذا شكر وتقدير لـ (مؤسسة النقد) على تلك الخطوة العقابية؛ لكن فَوضَى ومشكلات التأمين عندنا تَتَسِع على الرَّاقِع؛ فمعظم شركاته تجتهد في التسويق الذي به تَسْتَقْطِبُ المُؤَمِّنِيْنَ، ومن ثَمّ وضع الشروط التي تُكَبِّلَهُم، ولكن عندما تأتي لحظات مطالباتهم بحقوقهم تأتي التعقيدات من تلك الشركات، التي تُلزمهم بإجراءات كثيرة، وبقائمة طويلة من المستندات من جهات عدة!".

"مَرْمَطَة العميل"

ويؤكّد الجميلي؛ أن وكالات التأمين بالمملكة تقوم بِمَرْمَطَة العميل، ويقول "مثلاً فيما يتعلق بتأمِين المَركبات عند وقوع الحوادث لا يكفي (شَرِكَاتِه) تقرير المرور، أو نَجم، بل تقوم بِمَرْمَطَة العميل بالشروط التَّعَسُفِيّة وبالّلفات والسَّبْع دُوْخَات؛ فهناك تقييم من وُرَش عدة في أماكن متفرقة، وكذلك لا بد من بصمة شَيخ المعارض الذي يقبض مقابلها، وبعد ذلك تُرسل الأوراق بالبريد السعودي لمَقَرِّ الشركة، والعميل هو أيضاً مَن يدفع؛ ثم عليه الانتظار غالباً لأشهر، وبعدها حتى وإنْ وافق التّأَمِين على تَحَمُّلِ التصليح؛ فعلى (الزبون الغلبان) أن يدفع شيئاً منه تحت ذرائع مختلفة!!".

جشع واستغلال

ويضيف الكاتب "حقيقةً، عديد من شَركات التَّأمين في مجتمعنا ينطبق عليها المَثَل القائل: (أحشَفَاً وسُوْءَ كيْلَة)، فهي لم تكتفِ بسوء الخدمات والمعاملة والمماطلة والتسويف؛ حيث تُمَارِس الجشع والاستغلال؛ فأسعارها -بحسب طائفة من المتخصصين- تتجاوز النِّسَب العالمية المتعارف عليها، والأخطر من ذلك تعامل الشركات الكبرى منها بنظام إعادة التأمين مع مؤسسات صغيرة؛ فتنخفض تكاليف تأمينها، كذلك فإن تَقْييم السِّلع المُؤَمَّن عليها كـ (السيارات) يَتراجع من عامٍ لآخر؛ ومع ذلك قيمة تأمينها السنوية ثابتة!".

افتحوا السوق لها

وينهي الجميلي؛ مطالباً بفتح أسواقنا المحليّة لشركات تأمين أجنبية عريقة والموثوقة، ويقول "تحدث هذه الفوضى والأزمَات في سوق التأمين في مجتمعنا -رغم اجتهادات التجارة ومؤسسة النقد-؛ ولذا وبما أننا استوردنا (التأمين) مِن الخارج، فلماذا لا تُفْتَح أسواقنا المحليّة لشركاته الأجنبية الكبرى والعريقة والموثوقة؛ فهي بالتجربة الخارجية مِثَال حَيٌّ للمصداقية، وحسن التعامل وسرعة الإنجاز".

مَن يثقف هؤلاء صحياً؟

يطالب الكاتب الصحفي عبدالسلام المنيف؛ وزارة الصحة بنشر الثقافة الصحية بين فئات من المجتمع لم تصل إليها رسالة الوزارة، وهم كبار السن والمواطنون الذين لا يستخدمون الهواتف الذكية ووسائل التواصل، وهم نسبة لا يُستهان بها في مجتمعنا.

فئات محرومة

وفي مقاله "الثقافة الصحية .. مسؤولية وزارة!" بصحيفة "الحياة"، يلفت المنيف؛ النظر إلى فئات محرومة من الثقافة الصحية، لأنهم لا يتعاملون بأدوات ووسائل الوزارة، ويقول "الجهود التي تبذلها وزارة الصحة أخيراً في هذا الجانب، أعتقد أنها جيدة، ولكن ليس بما فيه الكفاية، وإن سألتموني لماذا؟ سيكون ردّي: إن أغلب مَن يحتاجون التثقيف الصحي هم كبار السن، والأشخاص الذين لا يفقهون بالإعلام الجديد، وتقنية الهواتف الذكية، وهم نسبة لا يُستهان بها في مجتمعنا، لذلك مخاطبتك فئة من المجتمع عبر مواقع التواصل، وإنشاء تطبيقات إلكترونية مساعدة لهم، ونسيانك فئة أخرى أو اجتهادك بشكل بسيط نحوها، لا يعد حلاً مستحباً اعتماده، بغض النظر عن إيجابيات تلك الحلول الملموسة، فهناك مَن سيكون مستثنى منها".

تطوير مهارات المثقفين الصحيين

ويضيف المنيف "جانب التثقيف الصحي مهم جداً، وهو إحدى ركائز نجاح وزارة الصحة في حالة ما إذا أرادت أن تُقلل من الضغوط عليها، ويتكلل عملها بالنجاح، كما أتمنى أن يتم تطوير وصقل مهارات المثقفين الصحيين بالشكل المطلوب، والمتواكب مع طموحاتنا تجاه هذا الجانب".

تحرك نشط

وينهي المنيف؛ قائلاً "أنا لا أقلل من مجهودات وزارة الصحة في تحسينها من نفسها حتى تواكب رؤية الوطن 2030، وتواكب تطلعات وآمال المواطن، لكنني أرجو أن تكون تحركاتها نشطة وسريعة أكثر من الآن، فالاستهوان والتخاذل في تطبيق مفهوم الثقافة الصحية لدى أفراد المجتمع، سيكلفان بالتأكيد، ولن نشعر بمرارة تلك الكلفة إلا بعدما نلدغ".