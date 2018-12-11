شكرا لقرائتكم إيقاف عرض راقص بمهرجان الداير.. وتوجيه إنذار للمستثمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - وجه محافظ الداير نايف بن لبدة بإيقاف أحد العروض المقدمة على مسرح مهرجان الداير للتسوق؛ وذلك لاحتوائه على عرض ساخر وراقص اعتبر مخالفاً للعادات والقیم.

وقررت لجنة المهرجان المكلفة إيقاف العرض في حینه، وتم توجیه إنذار للمستثمر وتحذيره من تكرار مثل هذه البرامج وإلا سیتم إغلاق المسرح وتغريمه، وأخذت تعهداً علیه بذلك.

جاء ذلك بعد انتشار مقطع فیديو أظهر شخصین يرجح أنهما من جنسیة آسیوية، يقومان بالرقص على مسرح المهرجان، مما تسبب في استياء الأهالي.

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