شكرا لقرائتكم فيديو.. القصة الكاملة لوفاء الكفيل لعامله المتوفى.. هذا ما حدث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - روى مسفر الشمري، ابن متابعات الخليج 365 الذي حرص على البحث عن ورثة عامل هندي، لسداد 6 آلاف ریال كانت مستحقة له، تفاصیل الواقعة وكیف توصلوا للورثة في الهند بالاستعانة بالسفارة السعودية هناك.

وأوضح الابن، في برنامج “معالي متابعات الخليج 365”، أن العامل اتفق مع والده على إنجاز أعمال بناء في منزله مقابل 6 آلاف ریال؛ لكن العامل لم يتسلم مستحقاته بعد الانتهاء من العمل، وبحث الوالد عنه لكنه لم يجده، إلا أنه تمكن من التواصل مع الكفیل الذي أفاد بأن العامل توفي في حـادث مروري ونُقل جثمانه إلى الهند.

وأضاف أن الوالد كلّف الابن بالبحث عن عنوان العامل “عبدالمجید” فحصل على رقم هاتف للأسرة في الهند، وكان يستعد للسفر، إلا أن عمله العسكري يتطلب وقتاً للحصول على إجازة، ومن هنا تواصل مع السفارة السعودية هناك عن طريق وزارة الخارجیة، وبذلوا جهداً كبیراً حتى عثروا على الورثة الشرعیین، وتسلموا المبلغ.

وأشار إلى أن والده كان حريصاً على رؤية ما يُثبت أن ورثة العامل تسلموا المبلغ، وبالفعل قام مسؤولو السفارة بتصوير مقطع فیديو بالتسلم، إلا أن الوالد مات قبل يوم واحد من إرسال المقطع من الهند.

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