الليلة وعبر "تم" .. "الصمعاني" يتحدث عن منظومة العدل وإيقاف الخدمات

محمد بن مسعود - الدمام - على القناة السعودية الأولى ودعوة مفتوحة للمشاركة وطرح أيّ تساؤلات

أعلن الإعلامي خالد العقيلي؛ مقدم برنامج "تم" على القناة السعودية الأولى، استضافته الليلة في 8:30 م، وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني؛ للحديث عن ملفات منظومة العدل، وملف إيقاف الخدمات.. داعياً المشاهدين إلى المشاركة بما يودون طرحه والتساؤل عنه عبر وسم #وزير_العدل_في_تم.

يُذكر أن برنامج "تم" اجتماعي يناقش هموم السعوديين واهتماماتهم، يعرض على قناة السعودية الساعة 8:30م، من الأحد إلى الخميس.