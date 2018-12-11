الليلة وعبر "تم" .. "الصمعاني" يتحدث عن منظومة العدل وإيقاف الخدمات

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أعلن الإعلامي خالد العقيلي؛ مقدم برنامج "تم" على القناة السعودية الأولى، استضافته الليلة في 8:30 م، وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني؛ للحديث عن ملفات منظومة العدل، وملف إيقاف الخدمات.. داعياً المشاهدين إلى المشاركة بما يودون طرحه والتساؤل عنه عبر وسم #وزير_العدل_في_تم.
يُذكر أن برنامج "تم" اجتماعي يناقش هموم السعوديين واهتماماتهم، يعرض على قناة السعودية الساعة 8:30م، من الأحد إلى الخميس.
الليلة وعبر "تم" .. "الصمعاني" يتحدث عن منظومة العدل وإيقاف الخدماتعبدالحكيم شار الخليج 365 2018-12-11
أعلن الإعلامي خالد العقيلي؛ مقدم برنامج "تم" على القناة السعودية الأولى، استضافته الليلة في 8:30 م، وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني؛ للحديث عن ملفات منظومة العدل، وملف إيقاف الخدمات.. داعياً المشاهدين إلى المشاركة بما يودون طرحه والتساؤل عنه عبر وسم #وزير_العدل_في_تم.
يُذكر أن برنامج "تم" اجتماعي يناقش هموم السعوديين واهتماماتهم، يعرض على قناة السعودية الساعة 8:30م، من الأحد إلى الخميس.
11 ديسمبر 2018 - 4 ربيع الآخر 1440
10:45 AM
على القناة السعودية الأولى ودعوة مفتوحة للمشاركة وطرح أيّ تساؤلات
أعلن الإعلامي خالد العقيلي؛ مقدم برنامج "تم" على القناة السعودية الأولى، استضافته الليلة في 8:30 م، وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني؛ للحديث عن ملفات منظومة العدل، وملف إيقاف الخدمات.. داعياً المشاهدين إلى المشاركة بما يودون طرحه والتساؤل عنه عبر وسم #وزير_العدل_في_تم.
يُذكر أن برنامج "تم" اجتماعي يناقش هموم السعوديين واهتماماتهم، يعرض على قناة السعودية الساعة 8:30م، من الأحد إلى الخميس.
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المصدر : الخليج 365
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