"واتساب المصور".. تغييرات ثورية في "إنستجرام"

محمد بن مسعود - الدمام - متاح على نظاميْ تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل التحديث الجديد لتطبيق التراسل المصور "إنستجرام"، والذي يوفر إمكانيات جديدة غير مسبوقة في المنصة المصورة الأشهر في العالم.

ونشر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، تقريراً يطرح فيه تفاصيل التحديث الجديد لـ"إنستجرام"، والذي يوفر فيه تقنية كانت أحد أبرز ميزات منصة التراسل الفوري الأشهر "واتساب".

ويمكن لمستخدمي "إنستجرام" إرسال واستقبال الرسائل الصوتية عبر خدمة الرسائل الخاصة "DM".

وسيمكن لأي مستخدم إرسال تلك الرسائل الصوتية، عن طريق إضافة "إنستجرام" أيقونة "مايك" صغيرة بجانب مربع كتابة الرسائل النصية في خدمة "DM" للرسائل الخاصة.

وبمجرد أن يضغط المستخدم على أيقونة "المايك"؛ سيبدأ في تسجيل رسالته الصوتية، وبمجرد سحب المايك لليسار يتم إلغاء الرسالة الصوتية، وبمجرد سحبها إلى اليمين يتم إرسال الرسالة الصوتية؛ بصورة مشابهة لما يحدث في "واتساب"؛ مما جعل الموقع التقني يصف التحديث الجديد بأنه يجعل "إنستجرام" بمثابة "واتساب المصور".

كما أنه يماثل "واتساب" أيضاً؛ بأنه عند سحب أيقونة "المايك" إلى أعلى، يتم تعليق تشغيل المايك وتسجيل الرسالة بحرية، وإرسالها وقتما تشاء.

وبات التحديث الجديد متاحاً للتحميل عبر تطبيق "إنستجرام" على نظاميْ تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".