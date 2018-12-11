- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع "واتساب المصور".. تغييرات ثورية في "إنستجرام" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل التحديث الجديد لتطبيق التراسل المصور "إنستجرام"، والذي يوفر إمكانيات جديدة غير مسبوقة في المنصة المصورة الأشهر في العالم.
ونشر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، تقريراً يطرح فيه تفاصيل التحديث الجديد لـ"إنستجرام"، والذي يوفر فيه تقنية كانت أحد أبرز ميزات منصة التراسل الفوري الأشهر "واتساب".
ويمكن لمستخدمي "إنستجرام" إرسال واستقبال الرسائل الصوتية عبر خدمة الرسائل الخاصة "DM".
وسيمكن لأي مستخدم إرسال تلك الرسائل الصوتية، عن طريق إضافة "إنستجرام" أيقونة "مايك" صغيرة بجانب مربع كتابة الرسائل النصية في خدمة "DM" للرسائل الخاصة.
وبمجرد أن يضغط المستخدم على أيقونة "المايك"؛ سيبدأ في تسجيل رسالته الصوتية، وبمجرد سحب المايك لليسار يتم إلغاء الرسالة الصوتية، وبمجرد سحبها إلى اليمين يتم إرسال الرسالة الصوتية؛ بصورة مشابهة لما يحدث في "واتساب"؛ مما جعل الموقع التقني يصف التحديث الجديد بأنه يجعل "إنستجرام" بمثابة "واتساب المصور".
كما أنه يماثل "واتساب" أيضاً؛ بأنه عند سحب أيقونة "المايك" إلى أعلى، يتم تعليق تشغيل المايك وتسجيل الرسالة بحرية، وإرسالها وقتما تشاء.
وبات التحديث الجديد متاحاً للتحميل عبر تطبيق "إنستجرام" على نظاميْ تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".
"واتساب المصور".. تغييرات ثورية في "إنستجرام"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-11
كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل التحديث الجديد لتطبيق التراسل المصور "إنستجرام"، والذي يوفر إمكانيات جديدة غير مسبوقة في المنصة المصورة الأشهر في العالم.
ونشر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، تقريراً يطرح فيه تفاصيل التحديث الجديد لـ"إنستجرام"، والذي يوفر فيه تقنية كانت أحد أبرز ميزات منصة التراسل الفوري الأشهر "واتساب".
ويمكن لمستخدمي "إنستجرام" إرسال واستقبال الرسائل الصوتية عبر خدمة الرسائل الخاصة "DM".
وسيمكن لأي مستخدم إرسال تلك الرسائل الصوتية، عن طريق إضافة "إنستجرام" أيقونة "مايك" صغيرة بجانب مربع كتابة الرسائل النصية في خدمة "DM" للرسائل الخاصة.
وبمجرد أن يضغط المستخدم على أيقونة "المايك"؛ سيبدأ في تسجيل رسالته الصوتية، وبمجرد سحب المايك لليسار يتم إلغاء الرسالة الصوتية، وبمجرد سحبها إلى اليمين يتم إرسال الرسالة الصوتية؛ بصورة مشابهة لما يحدث في "واتساب"؛ مما جعل الموقع التقني يصف التحديث الجديد بأنه يجعل "إنستجرام" بمثابة "واتساب المصور".
كما أنه يماثل "واتساب" أيضاً؛ بأنه عند سحب أيقونة "المايك" إلى أعلى، يتم تعليق تشغيل المايك وتسجيل الرسالة بحرية، وإرسالها وقتما تشاء.
وبات التحديث الجديد متاحاً للتحميل عبر تطبيق "إنستجرام" على نظاميْ تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".
11 ديسمبر 2018 - 4 ربيع الآخر 1440
10:55 AM
متاح على نظاميْ تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"
كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل التحديث الجديد لتطبيق التراسل المصور "إنستجرام"، والذي يوفر إمكانيات جديدة غير مسبوقة في المنصة المصورة الأشهر في العالم.
ونشر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، تقريراً يطرح فيه تفاصيل التحديث الجديد لـ"إنستجرام"، والذي يوفر فيه تقنية كانت أحد أبرز ميزات منصة التراسل الفوري الأشهر "واتساب".
ويمكن لمستخدمي "إنستجرام" إرسال واستقبال الرسائل الصوتية عبر خدمة الرسائل الخاصة "DM".
وسيمكن لأي مستخدم إرسال تلك الرسائل الصوتية، عن طريق إضافة "إنستجرام" أيقونة "مايك" صغيرة بجانب مربع كتابة الرسائل النصية في خدمة "DM" للرسائل الخاصة.
وبمجرد أن يضغط المستخدم على أيقونة "المايك"؛ سيبدأ في تسجيل رسالته الصوتية، وبمجرد سحب المايك لليسار يتم إلغاء الرسالة الصوتية، وبمجرد سحبها إلى اليمين يتم إرسال الرسالة الصوتية؛ بصورة مشابهة لما يحدث في "واتساب"؛ مما جعل الموقع التقني يصف التحديث الجديد بأنه يجعل "إنستجرام" بمثابة "واتساب المصور".
كما أنه يماثل "واتساب" أيضاً؛ بأنه عند سحب أيقونة "المايك" إلى أعلى، يتم تعليق تشغيل المايك وتسجيل الرسالة بحرية، وإرسالها وقتما تشاء.
وبات التحديث الجديد متاحاً للتحميل عبر تطبيق "إنستجرام" على نظاميْ تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "واتساب المصور".. تغييرات ثورية في "إنستجرام" ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن "واتساب المصور".. تغييرات ثورية في "إنستجرام" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .