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انت الان تتابع شاهد من الدرعية.. أسرع حيوان بالعالم يسابق "فورمولا1".. هذا ما فعله "الشاهين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تولى "فيليبي ماسا" السائق السابق في سباقات "فورمولا 1" والسائق الحالي في سباقات "فينتوري"، قيادة السيارة الجديدة "Gen2" للسباق ضد صقر الشاهين، الذي يعد أسرع حيوان في العالم.
ويقول تقرير مصور لشبكة "CNN": "لقد رأيت سباقاً بين سيارة فورميولا 1 مع الفهد، أسرع حيوان على الأرض؛ ولكنك لم تشاهد سباقاً بين سيارة فورميولا أي، وأسرع حيوان في العالم".
وفي جولة لاختبار السيارة الجديدة "GEN2"، يدخل "ماسا"، في سباق مع صقر شاهين، الذي يمكن أن تصل سرعته إلى أكثر من 350 كيلومتراً في الساعة، عندما يندفع لينقض على فريسته.
وفي الدرعية بالسعودية، طارَدَ الصقر الطعم المعلق على الجزء الخلفي من سيارة "GEN2"، وبالكاد وصل الصقر إلى الطعم؛ لكن السائق "ماسا" خرج فائزاً في السباق.
ويقول "ماسا": "لقد كانت تجربة رائعة بالنسبة لي، الدخول في سباق ضد أسرع عضو في مملكة الحيوان، إنه شيء لن أستطيع نسيانه".
شاهد من الدرعية.. أسرع حيوان بالعالم يسابق "فورمولا1".. هذا ما فعله "الشاهين"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-11
تولى "فيليبي ماسا" السائق السابق في سباقات "فورمولا 1" والسائق الحالي في سباقات "فينتوري"، قيادة السيارة الجديدة "Gen2" للسباق ضد صقر الشاهين، الذي يعد أسرع حيوان في العالم.
ويقول تقرير مصور لشبكة "CNN": "لقد رأيت سباقاً بين سيارة فورميولا 1 مع الفهد، أسرع حيوان على الأرض؛ ولكنك لم تشاهد سباقاً بين سيارة فورميولا أي، وأسرع حيوان في العالم".
وفي جولة لاختبار السيارة الجديدة "GEN2"، يدخل "ماسا"، في سباق مع صقر شاهين، الذي يمكن أن تصل سرعته إلى أكثر من 350 كيلومتراً في الساعة، عندما يندفع لينقض على فريسته.
وفي الدرعية بالسعودية، طارَدَ الصقر الطعم المعلق على الجزء الخلفي من سيارة "GEN2"، وبالكاد وصل الصقر إلى الطعم؛ لكن السائق "ماسا" خرج فائزاً في السباق.
ويقول "ماسا": "لقد كانت تجربة رائعة بالنسبة لي، الدخول في سباق ضد أسرع عضو في مملكة الحيوان، إنه شيء لن أستطيع نسيانه".
11 ديسمبر 2018 - 4 ربيع الآخر 1440
10:24 AM
على سيارة "GEN2" دخل "ماسا" المنافسة: كانت تجربة رائعة لن أستطيع نسيانها
تولى "فيليبي ماسا" السائق السابق في سباقات "فورمولا 1" والسائق الحالي في سباقات "فينتوري"، قيادة السيارة الجديدة "Gen2" للسباق ضد صقر الشاهين، الذي يعد أسرع حيوان في العالم.
ويقول تقرير مصور لشبكة "CNN": "لقد رأيت سباقاً بين سيارة فورميولا 1 مع الفهد، أسرع حيوان على الأرض؛ ولكنك لم تشاهد سباقاً بين سيارة فورميولا أي، وأسرع حيوان في العالم".
وفي جولة لاختبار السيارة الجديدة "GEN2"، يدخل "ماسا"، في سباق مع صقر شاهين، الذي يمكن أن تصل سرعته إلى أكثر من 350 كيلومتراً في الساعة، عندما يندفع لينقض على فريسته.
وفي الدرعية بالسعودية، طارَدَ الصقر الطعم المعلق على الجزء الخلفي من سيارة "GEN2"، وبالكاد وصل الصقر إلى الطعم؛ لكن السائق "ماسا" خرج فائزاً في السباق.
ويقول "ماسا": "لقد كانت تجربة رائعة بالنسبة لي، الدخول في سباق ضد أسرع عضو في مملكة الحيوان، إنه شيء لن أستطيع نسيانه".
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المصدر : الخليج 365
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