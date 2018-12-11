- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
انت الان تتابع أمن الطرق بمكة يضبط ثلاثة آسيويين بحوزتهم 340 حزمة قات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
نجح رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة في ضبط ثلاثة أشخاص من جنسيتين (هندية ويمنية) وبحوزتهم أكثر من 340 حزمة قات مخدر يزيد وزنها على 100 كيلو جرام، وتم تسليمهم لإدارة مخدرات الليث.
وتفصيلاً أقام رجال دوريات مركز حفار بطريق الساحل التابع لقوة مكة المكرمة أمام المركز، نقطة أمنية مفاجأة، وتم استيقاف مركبة من نوع "بك أب" بقيادة مقيم هندي ومرافقه من نفس الجنسية، بعد الاشتباه في وضعهم.
وجرى تفتيش الأشخاص، ولم يُعثر بحوزتهم على ما يستوجب إيقافهم، وتم تفتيش المركبة وعُثر على مخبأ سري مُعَد بعناية فائقة في صندوق المركبة الخلفي، وبفتحه عُثر بداخله على عدد (٢٠٥) حِزَم يُحتمل أن يكون من نبات القات المحظور بلغ وزنها (٦١ كيلو) وسلمت الحالة إلى إدارة مكافحة مخدرات الليث.
كما تمكن رجال مركز الضبط الأمني الليث بطريق الساحل التابع لقوة أمن طرق منطقة مكة المكرمة، من استيقاف مركبة من نوع "خصوصي" بقيادة مقيم يمني الجنسية.
وبتفتيش المركبة وُجد مخبأ بداخل الشنطة والصدام الخلفي للمركبة عدد (136) حزمة يحتمل أن تكون من نبات القات المحظور، بلغ وزنها (٤٥) كيلو جراماً، وسلمت الحالة إلى إدارة مكافحة مخدرات الليث.
أمن الطرق بمكة يضبط ثلاثة آسيويين بحوزتهم 340 حزمة قاتأحمد العبدالله الخليج 365 2018-12-11
نجح رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة في ضبط ثلاثة أشخاص من جنسيتين (هندية ويمنية) وبحوزتهم أكثر من 340 حزمة قات مخدر يزيد وزنها على 100 كيلو جرام، وتم تسليمهم لإدارة مخدرات الليث.
وتفصيلاً أقام رجال دوريات مركز حفار بطريق الساحل التابع لقوة مكة المكرمة أمام المركز، نقطة أمنية مفاجأة، وتم استيقاف مركبة من نوع "بك أب" بقيادة مقيم هندي ومرافقه من نفس الجنسية، بعد الاشتباه في وضعهم.
وجرى تفتيش الأشخاص، ولم يُعثر بحوزتهم على ما يستوجب إيقافهم، وتم تفتيش المركبة وعُثر على مخبأ سري مُعَد بعناية فائقة في صندوق المركبة الخلفي، وبفتحه عُثر بداخله على عدد (٢٠٥) حِزَم يُحتمل أن يكون من نبات القات المحظور بلغ وزنها (٦١ كيلو) وسلمت الحالة إلى إدارة مكافحة مخدرات الليث.
كما تمكن رجال مركز الضبط الأمني الليث بطريق الساحل التابع لقوة أمن طرق منطقة مكة المكرمة، من استيقاف مركبة من نوع "خصوصي" بقيادة مقيم يمني الجنسية.
وبتفتيش المركبة وُجد مخبأ بداخل الشنطة والصدام الخلفي للمركبة عدد (136) حزمة يحتمل أن تكون من نبات القات المحظور، بلغ وزنها (٤٥) كيلو جراماً، وسلمت الحالة إلى إدارة مكافحة مخدرات الليث.
11 ديسمبر 2018 - 4 ربيع الآخر 1440
10:15 AM
في واقعتين مختلفتين وتم تسليمهم لإدارة مخدرات الليث للتحقيق
نجح رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة في ضبط ثلاثة أشخاص من جنسيتين (هندية ويمنية) وبحوزتهم أكثر من 340 حزمة قات مخدر يزيد وزنها على 100 كيلو جرام، وتم تسليمهم لإدارة مخدرات الليث.
وتفصيلاً أقام رجال دوريات مركز حفار بطريق الساحل التابع لقوة مكة المكرمة أمام المركز، نقطة أمنية مفاجأة، وتم استيقاف مركبة من نوع "بك أب" بقيادة مقيم هندي ومرافقه من نفس الجنسية، بعد الاشتباه في وضعهم.
وجرى تفتيش الأشخاص، ولم يُعثر بحوزتهم على ما يستوجب إيقافهم، وتم تفتيش المركبة وعُثر على مخبأ سري مُعَد بعناية فائقة في صندوق المركبة الخلفي، وبفتحه عُثر بداخله على عدد (٢٠٥) حِزَم يُحتمل أن يكون من نبات القات المحظور بلغ وزنها (٦١ كيلو) وسلمت الحالة إلى إدارة مكافحة مخدرات الليث.
كما تمكن رجال مركز الضبط الأمني الليث بطريق الساحل التابع لقوة أمن طرق منطقة مكة المكرمة، من استيقاف مركبة من نوع "خصوصي" بقيادة مقيم يمني الجنسية.
وبتفتيش المركبة وُجد مخبأ بداخل الشنطة والصدام الخلفي للمركبة عدد (136) حزمة يحتمل أن تكون من نبات القات المحظور، بلغ وزنها (٤٥) كيلو جراماً، وسلمت الحالة إلى إدارة مكافحة مخدرات الليث.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، أمن الطرق بمكة يضبط ثلاثة آسيويين بحوزتهم 340 حزمة قات ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن أمن الطرق بمكة يضبط ثلاثة آسيويين بحوزتهم 340 حزمة قات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .