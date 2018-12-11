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انت الان تتابع لليوم الـ 12.. "مدني ينبع" يكثّف البحث عن طفلة الـ 7 شهور "مفقودة السيل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ما زالت فرق الدفاع المدني بمحافظة ينبع، تواصل بحثها عن طفلة السبعة شهور المفقودة التي كانت برفقة عائلتها في أثناء هطول الأمطار التي هطلت على المحافظة أخيراً والتي جرفت السيول مركبتهم وفقدت الطفلة داخل مجرى سيل وادي ثماء بمركز تلعة نزاء بينبع.
تفصيلاً؛ كثّفت فرق الدفاع المدني لليوم الثاني عشر على التوالي بمساندة فرق من الهيئة الملكية بينبع الصناعية وأمن المنشآت والحرس الوطني والكشافة وفريق ساعد والسلام التطوعي وبعض المتطوعين من الأهالي عمليات المسح والتمشيط داخل الوادي بدءاً من نقطة انجراف المركبة وفقدان الطفلة داخل الوادي.
وتم تكثيف عمليات المسح والتمشيط في داخل المستنقعات المائية والأشجار الكثيفة داخل الوادي عن الطفلة المفقودة، إضافة إلى البحث داخل الحفر العشوائية بالوادي، كما تم انتشار الغوّاصين داخل المستنقعات المائية بعد تخفيض منسوب المياه منها حيث لم يتم العثور على الطفلة المفقودة حتى الآن.
لليوم الـ 12.. "مدني ينبع" يكثّف البحث عن طفلة الـ 7 شهور "مفقودة السيل"ماجد الرفاعي الخليج 365 2018-12-11
ما زالت فرق الدفاع المدني بمحافظة ينبع، تواصل بحثها عن طفلة السبعة شهور المفقودة التي كانت برفقة عائلتها في أثناء هطول الأمطار التي هطلت على المحافظة أخيراً والتي جرفت السيول مركبتهم وفقدت الطفلة داخل مجرى سيل وادي ثماء بمركز تلعة نزاء بينبع.
تفصيلاً؛ كثّفت فرق الدفاع المدني لليوم الثاني عشر على التوالي بمساندة فرق من الهيئة الملكية بينبع الصناعية وأمن المنشآت والحرس الوطني والكشافة وفريق ساعد والسلام التطوعي وبعض المتطوعين من الأهالي عمليات المسح والتمشيط داخل الوادي بدءاً من نقطة انجراف المركبة وفقدان الطفلة داخل الوادي.
وتم تكثيف عمليات المسح والتمشيط في داخل المستنقعات المائية والأشجار الكثيفة داخل الوادي عن الطفلة المفقودة، إضافة إلى البحث داخل الحفر العشوائية بالوادي، كما تم انتشار الغوّاصين داخل المستنقعات المائية بعد تخفيض منسوب المياه منها حيث لم يتم العثور على الطفلة المفقودة حتى الآن.
11 ديسمبر 2018 - 4 ربيع الآخر 1440
10:08 AM
عمليات مسح وتمشيط داخل المستنقعات المائية والأشجار الكثيفة بالوادي
ما زالت فرق الدفاع المدني بمحافظة ينبع، تواصل بحثها عن طفلة السبعة شهور المفقودة التي كانت برفقة عائلتها في أثناء هطول الأمطار التي هطلت على المحافظة أخيراً والتي جرفت السيول مركبتهم وفقدت الطفلة داخل مجرى سيل وادي ثماء بمركز تلعة نزاء بينبع.
تفصيلاً؛ كثّفت فرق الدفاع المدني لليوم الثاني عشر على التوالي بمساندة فرق من الهيئة الملكية بينبع الصناعية وأمن المنشآت والحرس الوطني والكشافة وفريق ساعد والسلام التطوعي وبعض المتطوعين من الأهالي عمليات المسح والتمشيط داخل الوادي بدءاً من نقطة انجراف المركبة وفقدان الطفلة داخل الوادي.
وتم تكثيف عمليات المسح والتمشيط في داخل المستنقعات المائية والأشجار الكثيفة داخل الوادي عن الطفلة المفقودة، إضافة إلى البحث داخل الحفر العشوائية بالوادي، كما تم انتشار الغوّاصين داخل المستنقعات المائية بعد تخفيض منسوب المياه منها حيث لم يتم العثور على الطفلة المفقودة حتى الآن.
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المصدر : الخليج 365
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