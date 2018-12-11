لليوم الـ 12.. "مدني ينبع" يكثّف البحث عن طفلة الـ 7 شهور "مفقودة السيل"

محمد بن مسعود - الدمام - عمليات مسح وتمشيط داخل المستنقعات المائية والأشجار الكثيفة بالوادي

ما زالت فرق الدفاع المدني بمحافظة ينبع، تواصل بحثها عن طفلة السبعة شهور المفقودة التي كانت برفقة عائلتها في أثناء هطول الأمطار التي هطلت على المحافظة أخيراً والتي جرفت السيول مركبتهم وفقدت الطفلة داخل مجرى سيل وادي ثماء بمركز تلعة نزاء بينبع.

تفصيلاً؛ كثّفت فرق الدفاع المدني لليوم الثاني عشر على التوالي بمساندة فرق من الهيئة الملكية بينبع الصناعية وأمن المنشآت والحرس الوطني والكشافة وفريق ساعد والسلام التطوعي وبعض المتطوعين من الأهالي عمليات المسح والتمشيط داخل الوادي بدءاً من نقطة انجراف المركبة وفقدان الطفلة داخل الوادي.

وتم تكثيف عمليات المسح والتمشيط في داخل المستنقعات المائية والأشجار الكثيفة داخل الوادي عن الطفلة المفقودة، إضافة إلى البحث داخل الحفر العشوائية بالوادي، كما تم انتشار الغوّاصين داخل المستنقعات المائية بعد تخفيض منسوب المياه منها حيث لم يتم العثور على الطفلة المفقودة حتى الآن.