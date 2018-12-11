اعتماد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ بالمملكة 2030

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ناقشت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، خلال اجتماعها الذي عُقد برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة؛ اعتماد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ 2030م.
وترتكز الإستراتيجية على أفضل المبادرات والممارسات العالمية والوطنية الفعالة لمكافحة التبغ، ومن أهمها حماية النشء وصغار السن من خطورة التدخين وتطبيق معايير لأماكن عمل خالية من التبغ، كما تم تحديد مؤشرات أداء لمتابعة وتقييم مراحل تنفيذ الإستراتيجية وصولاً لنموذج عالمي يُحتذى به في مكافحة التبغ عام 2030م.
وجرى خلال الاجتماع تكريم لجان الضبط الميداني بالمناطق على الجهود التي بذلوها في ضبط مخالفات نظام مكافحة التدخين خلال الفترة الماضية.
اعتماد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ بالمملكة 2030وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-11
ناقشت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، خلال اجتماعها الذي عُقد برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة؛ اعتماد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ 2030م.
وترتكز الإستراتيجية على أفضل المبادرات والممارسات العالمية والوطنية الفعالة لمكافحة التبغ، ومن أهمها حماية النشء وصغار السن من خطورة التدخين وتطبيق معايير لأماكن عمل خالية من التبغ، كما تم تحديد مؤشرات أداء لمتابعة وتقييم مراحل تنفيذ الإستراتيجية وصولاً لنموذج عالمي يُحتذى به في مكافحة التبغ عام 2030م.
وجرى خلال الاجتماع تكريم لجان الضبط الميداني بالمناطق على الجهود التي بذلوها في ضبط مخالفات نظام مكافحة التدخين خلال الفترة الماضية.
11 ديسمبر 2018 - 4 ربيع الآخر 1440
10:06 AM
ترتكز على أفضل المبادرات والممارسات العالمية الفعالة
ناقشت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، خلال اجتماعها الذي عُقد برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة؛ اعتماد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ 2030م.
وترتكز الإستراتيجية على أفضل المبادرات والممارسات العالمية والوطنية الفعالة لمكافحة التبغ، ومن أهمها حماية النشء وصغار السن من خطورة التدخين وتطبيق معايير لأماكن عمل خالية من التبغ، كما تم تحديد مؤشرات أداء لمتابعة وتقييم مراحل تنفيذ الإستراتيجية وصولاً لنموذج عالمي يُحتذى به في مكافحة التبغ عام 2030م.
وجرى خلال الاجتماع تكريم لجان الضبط الميداني بالمناطق على الجهود التي بذلوها في ضبط مخالفات نظام مكافحة التدخين خلال الفترة الماضية.
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المصدر : الخليج 365
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