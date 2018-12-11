في عمر الـ 3 سنوات .. شاهد أقدم صورة للملك سلمان بجوار والده "المؤسِّس"

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انت الان تتابع في عمر الـ 3 سنوات .. شاهد أقدم صورة للملك سلمان بجوار والده "المؤسِّس" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
في الوقت الذي يحتفل فيه السعوديون بالذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين، كشف أحد الحسابات التاريخية المتخصصة في "تويتر"، النقاب عن أقدم صورة للملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو في سن ثلاث سنوات.
وعلّق الحساب الشهير "تاريخ آل سعود"، قائلاً: "هذه الصورة الوحيدة لسيدي ومليكي سلمان عبدالعزيز، حفظه الله ورعاه، وهو في طفولته وعمره حينها ثلاث سنوات، وتمّ التقاط هذه الصورة في أثناء كلمة الملك عبدالعزيز في حج عام 1357هـ/1939م".
وبالعودة لحج ذلك العام، كانت دارة الملك عبدالعزيز قد نشرت على حسابها، مقطع فيديو نادراً، للملك المؤسِّس عبدالعزيز بن عبدالرحمن؛ وهو يتحدث في مشعر مِنى بموسم حج عام 1357هـ، عن سياسة المملكة تجاه تيسير الحج وخدمة حجاج بيت الله الحرام.
وبدا في المقطع الملك المؤسِّس وهو يتحدث قائلاً: "إنه كان من الواجب علينا وعلى المسلمين في هذا البلد الأمين خاصة، وفي البلاد الأخرى عامة، التناصح في الدين وإظهار الدعوة إلى الله وإعلانها، وإنني في موقفي هذا من بلاد الله الحرام أدعو المسلمين عامة إلى تدبر حقيقة الدعوة المحمدية والتمسك بها".
وأضاف: "إذا كنا نريد اجتماع كلمتنا وتوحيد شؤوننا وحفظ جماعتنا، فليس لنا جامعة نجتمع عليها إلا جامعة الكتاب والسنة"، ثم علّق عديدٌ من المغرِّدين بأن الكلمة التي ألقاها الملك المؤسِّس آنذاك مثّلت نموذجاً سياسياً واجتماعياً يُحتذى به، وواصل أبناؤه نهجه حتى الآن في عهد ملك الحزم والعزم سلمان بن عبدالعزيز.
في عمر الـ 3 سنوات .. شاهد أقدم صورة للملك سلمان بجوار والده "المؤسِّس"محمد حضاض الخليج 365 2018-12-11
في الوقت الذي يحتفل فيه السعوديون بالذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين، كشف أحد الحسابات التاريخية المتخصصة في "تويتر"، النقاب عن أقدم صورة للملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو في سن ثلاث سنوات.
وعلّق الحساب الشهير "تاريخ آل سعود"، قائلاً: "هذه الصورة الوحيدة لسيدي ومليكي سلمان عبدالعزيز، حفظه الله ورعاه، وهو في طفولته وعمره حينها ثلاث سنوات، وتمّ التقاط هذه الصورة في أثناء كلمة الملك عبدالعزيز في حج عام 1357هـ/1939م".
وبالعودة لحج ذلك العام، كانت دارة الملك عبدالعزيز قد نشرت على حسابها، مقطع فيديو نادراً، للملك المؤسِّس عبدالعزيز بن عبدالرحمن؛ وهو يتحدث في مشعر مِنى بموسم حج عام 1357هـ، عن سياسة المملكة تجاه تيسير الحج وخدمة حجاج بيت الله الحرام.
وبدا في المقطع الملك المؤسِّس وهو يتحدث قائلاً: "إنه كان من الواجب علينا وعلى المسلمين في هذا البلد الأمين خاصة، وفي البلاد الأخرى عامة، التناصح في الدين وإظهار الدعوة إلى الله وإعلانها، وإنني في موقفي هذا من بلاد الله الحرام أدعو المسلمين عامة إلى تدبر حقيقة الدعوة المحمدية والتمسك بها".
وأضاف: "إذا كنا نريد اجتماع كلمتنا وتوحيد شؤوننا وحفظ جماعتنا، فليس لنا جامعة نجتمع عليها إلا جامعة الكتاب والسنة"، ثم علّق عديدٌ من المغرِّدين بأن الكلمة التي ألقاها الملك المؤسِّس آنذاك مثّلت نموذجاً سياسياً واجتماعياً يُحتذى به، وواصل أبناؤه نهجه حتى الآن في عهد ملك الحزم والعزم سلمان بن عبدالعزيز.
11 ديسمبر 2018 - 4 ربيع الآخر 1440
10:01 AM
التُقطت في حج 1357هـ وتداولها السعوديون وفيديو للملك عبدالعزيز احتفالاً بذكرى البيعة
في الوقت الذي يحتفل فيه السعوديون بالذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين، كشف أحد الحسابات التاريخية المتخصصة في "تويتر"، النقاب عن أقدم صورة للملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو في سن ثلاث سنوات.
وعلّق الحساب الشهير "تاريخ آل سعود"، قائلاً: "هذه الصورة الوحيدة لسيدي ومليكي سلمان عبدالعزيز، حفظه الله ورعاه، وهو في طفولته وعمره حينها ثلاث سنوات، وتمّ التقاط هذه الصورة في أثناء كلمة الملك عبدالعزيز في حج عام 1357هـ/1939م".
وبالعودة لحج ذلك العام، كانت دارة الملك عبدالعزيز قد نشرت على حسابها، مقطع فيديو نادراً، للملك المؤسِّس عبدالعزيز بن عبدالرحمن؛ وهو يتحدث في مشعر مِنى بموسم حج عام 1357هـ، عن سياسة المملكة تجاه تيسير الحج وخدمة حجاج بيت الله الحرام.
وبدا في المقطع الملك المؤسِّس وهو يتحدث قائلاً: "إنه كان من الواجب علينا وعلى المسلمين في هذا البلد الأمين خاصة، وفي البلاد الأخرى عامة، التناصح في الدين وإظهار الدعوة إلى الله وإعلانها، وإنني في موقفي هذا من بلاد الله الحرام أدعو المسلمين عامة إلى تدبر حقيقة الدعوة المحمدية والتمسك بها".
وأضاف: "إذا كنا نريد اجتماع كلمتنا وتوحيد شؤوننا وحفظ جماعتنا، فليس لنا جامعة نجتمع عليها إلا جامعة الكتاب والسنة"، ثم علّق عديدٌ من المغرِّدين بأن الكلمة التي ألقاها الملك المؤسِّس آنذاك مثّلت نموذجاً سياسياً واجتماعياً يُحتذى به، وواصل أبناؤه نهجه حتى الآن في عهد ملك الحزم والعزم سلمان بن عبدالعزيز.
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المصدر : الخليج 365
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