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محمد بن مسعود - الدمام - قال: يأخذ مداه بالتحرك داخل المملكة .. الاستقرار يسيطر على معظم الأجواء توقع خبير الأرصاد حسن كراني؛ هواءً قطبياً بارداً سيؤدي إلى حدوث اضطراب جوي يمتد تدريجياً لشمال غرب المملكة. وقال، عبر حسابه في "تويتر"، اليوم: الخير، بعون الله، قادم.. هواء قطبي بارد على وسط أوروبا وشرقها بدأ محوره يتعمّق على شمال أواسط المتوسط وشرقه، وسيؤدي إلى حدوث اضطراب جوي شرق المتوسط يمتد تدريجياً لشمال غرب المملكة، ثم يأخذ مداه في التحرك إلى بقية المناطق.. في حين ما زال الاستقرار يسيطر على معظم الأجواء.. والله أعلم.

كراني: الخير قادم .. وزائر أوروبي سيؤدي إلى اضطراب جوي بهذه المناطق صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-11 توقع خبير الأرصاد حسن كراني؛ هواءً قطبياً بارداً سيؤدي إلى حدوث اضطراب جوي يمتد تدريجياً لشمال غرب المملكة. وقال، عبر حسابه في "تويتر"، اليوم: الخير، بعون الله، قادم.. هواء قطبي بارد على وسط أوروبا وشرقها بدأ محوره يتعمّق على شمال أواسط المتوسط وشرقه، وسيؤدي إلى حدوث اضطراب جوي شرق المتوسط يمتد تدريجياً لشمال غرب المملكة، ثم يأخذ مداه في التحرك إلى بقية المناطق.. في حين ما زال الاستقرار يسيطر على معظم الأجواء.. والله أعلم. 11 ديسمبر 2018 - 4 ربيع الآخر 1440 09:48 AM قال: يأخذ مداه بالتحرك داخل المملكة .. الاستقرار يسيطر على معظم الأجواء قال: يأخذ مداه بالتحرك داخل المملكة .. الاستقرار يسيطر على معظم الأجواء توقع خبير الأرصاد حسن كراني؛ هواءً قطبياً بارداً سيؤدي إلى حدوث اضطراب جوي يمتد تدريجياً لشمال غرب المملكة. وقال، عبر حسابه في "تويتر"، اليوم: الخير، بعون الله، قادم.. هواء قطبي بارد على وسط أوروبا وشرقها بدأ محوره يتعمّق على شمال أواسط المتوسط وشرقه، وسيؤدي إلى حدوث اضطراب جوي شرق المتوسط يمتد تدريجياً لشمال غرب المملكة، ثم يأخذ مداه في التحرك إلى بقية المناطق.. في حين ما زال الاستقرار يسيطر على معظم الأجواء.. والله أعلم.

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المصدر : الخليج 365