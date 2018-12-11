عبر برنامج "نقطة": 7 أنواع للابتسامة وهذه أهمية النابعة من القلب

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أكّد الإعلامي ماجد بن جعفر الغامدي؛ أن هناك 7 أنواع من الابتسامات، موضحاً في برنامج "نقطة"، الذي ترعاه "الخليج 365" إعلامياً، أن الشخص يستطيع أن يعرف ابتسامة مَن أمامه بثلاث علامات تظهر على الوجه.
وتناولت الحلقة التي قدّمها الغامدي؛ أهمية لغة الجسد والاتصال غير اللفظي، وتحديداً في أنواع الابتسامات؛ مبيناً أهمية الابتسامة النابعة من القلب التي تعبّر عن شعور الشخص بالسعادة، التي تظهر معالمها على الوجه، وكلما كانت العاطفة أقوى كانت الابتسامة أكثر وضوحاً.
ذكر الغامدي أن الابتسامة تقسّم علمياً إلى ٧ أقسام، وهي:
１. الابتسامة الزائفة: وهي اللحظية التي فيها مجاملة غير صادقة، وتبدو عديمة التناظر بدرجة أكبر من الابتسامة الحقيقية.
２. الابتسامة الصفراء: التي تعبّر عن الحسد والغيرة والمكر.
３. الابتسامة العلوية: وهي تشمل كشف الصف العلوي من الأسنان، وغالباً ما تظهر حينما يحيي الناس بعضهم بعضاً، ويكون هناك اتصال تلقائي بين العيون.
４. الابتسامة البسيطة: تحدث عندما يزم الفم إلى أعلى، وتبقى الشفتان مغلقتين، وغالباً ما ترتسم عندما لا يراقب أحد صاحب الابتسامة، وهي تدل على السعادة الخاصة.
５. ابتسامة الخوف: يقوم بها تجنباً من شرور الآخرين، ودرءاً للمفاسد المتوقعة.
６. ابتسامة المُتعجِّب: والتعجب يطرأ حين يواجه الإنسان بما لا يعتاد عليه؛ فيستوقفه، وغالباً ما يصاحبه السرور أو التّأمل أو الدهشة.
７. الابتسامة الصادقة: تبين مجموعة الأسنان العلوية، مع ظهور تجاعيد على الخدين، ويصغر معها حجم العينين، وقد تكبر هذه الابتسامة وتتوسّع أكثر فأكثر لتتحول إلى ضحكة.
في ختام الحلقة تساءل الغامدي: هل من الممكن أن تجرّب هذه الابتسامة الصادقة الآن؟ وتحاول أن ترى هذه العلامات الثلاث على وجهك؟
عبر برنامج "نقطة": 7 أنواع للابتسامة وهذه أهمية النابعة من القلبصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-11
أكّد الإعلامي ماجد بن جعفر الغامدي؛ أن هناك 7 أنواع من الابتسامات، موضحاً في برنامج "نقطة"، الذي ترعاه "الخليج 365" إعلامياً، أن الشخص يستطيع أن يعرف ابتسامة مَن أمامه بثلاث علامات تظهر على الوجه.
وتناولت الحلقة التي قدّمها الغامدي؛ أهمية لغة الجسد والاتصال غير اللفظي، وتحديداً في أنواع الابتسامات؛ مبيناً أهمية الابتسامة النابعة من القلب التي تعبّر عن شعور الشخص بالسعادة، التي تظهر معالمها على الوجه، وكلما كانت العاطفة أقوى كانت الابتسامة أكثر وضوحاً.
ذكر الغامدي أن الابتسامة تقسّم علمياً إلى ٧ أقسام، وهي:
１. الابتسامة الزائفة: وهي اللحظية التي فيها مجاملة غير صادقة، وتبدو عديمة التناظر بدرجة أكبر من الابتسامة الحقيقية.
２. الابتسامة الصفراء: التي تعبّر عن الحسد والغيرة والمكر.
３. الابتسامة العلوية: وهي تشمل كشف الصف العلوي من الأسنان، وغالباً ما تظهر حينما يحيي الناس بعضهم بعضاً، ويكون هناك اتصال تلقائي بين العيون.
４. الابتسامة البسيطة: تحدث عندما يزم الفم إلى أعلى، وتبقى الشفتان مغلقتين، وغالباً ما ترتسم عندما لا يراقب أحد صاحب الابتسامة، وهي تدل على السعادة الخاصة.
５. ابتسامة الخوف: يقوم بها تجنباً من شرور الآخرين، ودرءاً للمفاسد المتوقعة.
６. ابتسامة المُتعجِّب: والتعجب يطرأ حين يواجه الإنسان بما لا يعتاد عليه؛ فيستوقفه، وغالباً ما يصاحبه السرور أو التّأمل أو الدهشة.
７. الابتسامة الصادقة: تبين مجموعة الأسنان العلوية، مع ظهور تجاعيد على الخدين، ويصغر معها حجم العينين، وقد تكبر هذه الابتسامة وتتوسّع أكثر فأكثر لتتحول إلى ضحكة.
في ختام الحلقة تساءل الغامدي: هل من الممكن أن تجرّب هذه الابتسامة الصادقة الآن؟ وتحاول أن ترى هذه العلامات الثلاث على وجهك؟
11 ديسمبر 2018 - 4 ربيع الآخر 1440
09:43 AM
ترعاه "الخليج 365" وتناولت الحلقة أهمية لغة الجسد والاتصال غير اللفظي
أكّد الإعلامي ماجد بن جعفر الغامدي؛ أن هناك 7 أنواع من الابتسامات، موضحاً في برنامج "نقطة"، الذي ترعاه "الخليج 365" إعلامياً، أن الشخص يستطيع أن يعرف ابتسامة مَن أمامه بثلاث علامات تظهر على الوجه.
وتناولت الحلقة التي قدّمها الغامدي؛ أهمية لغة الجسد والاتصال غير اللفظي، وتحديداً في أنواع الابتسامات؛ مبيناً أهمية الابتسامة النابعة من القلب التي تعبّر عن شعور الشخص بالسعادة، التي تظهر معالمها على الوجه، وكلما كانت العاطفة أقوى كانت الابتسامة أكثر وضوحاً.
ذكر الغامدي أن الابتسامة تقسّم علمياً إلى ٧ أقسام، وهي:
１. الابتسامة الزائفة: وهي اللحظية التي فيها مجاملة غير صادقة، وتبدو عديمة التناظر بدرجة أكبر من الابتسامة الحقيقية.
２. الابتسامة الصفراء: التي تعبّر عن الحسد والغيرة والمكر.
３. الابتسامة العلوية: وهي تشمل كشف الصف العلوي من الأسنان، وغالباً ما تظهر حينما يحيي الناس بعضهم بعضاً، ويكون هناك اتصال تلقائي بين العيون.
４. الابتسامة البسيطة: تحدث عندما يزم الفم إلى أعلى، وتبقى الشفتان مغلقتين، وغالباً ما ترتسم عندما لا يراقب أحد صاحب الابتسامة، وهي تدل على السعادة الخاصة.
５. ابتسامة الخوف: يقوم بها تجنباً من شرور الآخرين، ودرءاً للمفاسد المتوقعة.
６. ابتسامة المُتعجِّب: والتعجب يطرأ حين يواجه الإنسان بما لا يعتاد عليه؛ فيستوقفه، وغالباً ما يصاحبه السرور أو التّأمل أو الدهشة.
７. الابتسامة الصادقة: تبين مجموعة الأسنان العلوية، مع ظهور تجاعيد على الخدين، ويصغر معها حجم العينين، وقد تكبر هذه الابتسامة وتتوسّع أكثر فأكثر لتتحول إلى ضحكة.
في ختام الحلقة تساءل الغامدي: هل من الممكن أن تجرّب هذه الابتسامة الصادقة الآن؟ وتحاول أن ترى هذه العلامات الثلاث على وجهك؟
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المصدر : الخليج 365
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