"القصبي" في ذكرى البيعة: عهد المبادرات النوعية .. تطوير بكل المجالات

محمد بن مسعود - الدمام - محافظ "المواصفات": خطوات متسارعة لمزيد من الرخاء تترجم "رؤية 2030"

رفع محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي؛ أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في البلاد.

وقال بهذه المناسبة: "باسمي ونيابة عن زملائي منسوبي هيئة المواصفات نجدد البيعة والولاء لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين, وهذه الذكرى فرصة حقيقية للتأكيد على لحمة الشعب السعودي مع قيادته الرشيدة، وترسيخ مشاعر الحب والولاء عرفاناً وامتناناً لخادم الحرمين الشريفين ـ أيّده الله ـ الذي يقود مملكتنا المعطاءة لنهضة شاملة محققة للريادة الإقليمية والعالمية، ومواصلاً -حفظه الله- لمسيرة النماء والرخاء التي بدأها الملك المؤسِّس -طيَّب الله ثراه- ورعاها أبناؤه البررة من بعده".

وأشار "القصبي"؛ إلى أن المملكة في عهد الملك سلمان، شهدت مبادرات تطويرية نوعيّة في المجالات كافة، ونجحت الرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين في تعزيز قيم الريادة والتميز للمملكة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما خطت المملكة -بفضل الله- خطوات متسارعة نحو مزيد من الرخاء والرفاهية عبر مشاريع تنموية في المناطق كافة، ومبادرات وبرامج عمل واضحة تترجم مستهدفات رؤيتنا الطموحة 2030 إلى واقع ملموس خلال المستقبل القريب بمشيئة الله.

وسأل محافظ هيئة المواصفات، في ختام تصريحه، المولى -عزّ وجلّ- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ويمدهما بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء ودوام الاستقرار.