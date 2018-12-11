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انت الان تتابع لنشر ثقافة الإبداع وتحفيزها .. انطلاق مسابقة "مبتكرو الرياض" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، انطلاق مسابقة "مبتكرو الرياض 2019م" للعام الدراسي 1439 / 1440هــ، تحت شعار "معاً لنشر ثقافة الإبداع والابتكار"، ودعت جميع مدارس المنطقة، إلى المشاركة والتسجيل وتنفيذ خطة المسابقة من خلال تكليف معلم أو منسق الموهوبين في المدرسة.
وأكّد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي؛ أن تنظيم هذه الفعالية العلمية كل عام يأتي انطلاقاً من تحقيق رؤية برنامج التحول الوطني 2020م التي تهدف إلى تحسين البيئة التعليمية المحفّزة للإبداع والابتكار، وحرصاً على تنمية واستثمار قدرات الطلاب ومواهبهم والاستفادة منها، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار في البيئة المدرسية والمجتمع المحيط بها.
وأوضح مدير إدارة الموهوبين الدكتور محمد العقيّل قائلا: إن المسابقة تهدف إلى المساهمة في بناء جيل من المبدعين والمبتكرين من خلال اكتشاف الموهوبين وإبراز قدراتهم، وتدريبهم على مهارات التفكير الإبداعي وأدوات الابتكار ووسائله والعمل على زيادة خبراتهم العلمية وإثراء معارفهم خارج إطار المنهج المدرسي وتنمية التفكير الإيجابي وتشجيعهم على الوصول إلى حلول ومنتجات ابتكارية أصيلة, إضافة إلى إذكاء روح المنافسة وتنمية الدافعية للمشاركة في المنافسات المختلفة المحلية أو الدولية.
كما أوضح الدكتور "العقيّل"؛ أن من ضوابط المسابقة أن يكون الطالب المشارك أحد طلاب مدارس المراحل الابتدائية (الصفوف العليا) والمتوسطة والثانوية لـ "تعليم الرياض"، وأن تكون مشاركته بابتكار واحد يمثل عملاً أصيلاً من إعداده, لافتاً إلى أنه سيتم ترشيح أفضل ثلاثة ابتكارات من كل مدرسة لدخول التحكيم المبدئي, وستخصّص جوائز لكل مرحلة تعليمية مع إقامة معرض ختامي يجري فيه عرض 50 مشروعاً من الابتكارات المرشحة للتحكيم النهائي وتكريم الطلاب الفائزين.
وأكّد الدكتور "العقيّل"؛ ضرورة تسجيل المعلم والمدرسة الراغبة في المشاركة من خلال الرابط https://goo.gl/GTwvgn في موعد أقصاه الخميس الموافق 20 / 4 / 1440هــ.
لنشر ثقافة الإبداع وتحفيزها .. انطلاق مسابقة "مبتكرو الرياض"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-11
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، انطلاق مسابقة "مبتكرو الرياض 2019م" للعام الدراسي 1439 / 1440هــ، تحت شعار "معاً لنشر ثقافة الإبداع والابتكار"، ودعت جميع مدارس المنطقة، إلى المشاركة والتسجيل وتنفيذ خطة المسابقة من خلال تكليف معلم أو منسق الموهوبين في المدرسة.
وأكّد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي؛ أن تنظيم هذه الفعالية العلمية كل عام يأتي انطلاقاً من تحقيق رؤية برنامج التحول الوطني 2020م التي تهدف إلى تحسين البيئة التعليمية المحفّزة للإبداع والابتكار، وحرصاً على تنمية واستثمار قدرات الطلاب ومواهبهم والاستفادة منها، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار في البيئة المدرسية والمجتمع المحيط بها.
وأوضح مدير إدارة الموهوبين الدكتور محمد العقيّل قائلا: إن المسابقة تهدف إلى المساهمة في بناء جيل من المبدعين والمبتكرين من خلال اكتشاف الموهوبين وإبراز قدراتهم، وتدريبهم على مهارات التفكير الإبداعي وأدوات الابتكار ووسائله والعمل على زيادة خبراتهم العلمية وإثراء معارفهم خارج إطار المنهج المدرسي وتنمية التفكير الإيجابي وتشجيعهم على الوصول إلى حلول ومنتجات ابتكارية أصيلة, إضافة إلى إذكاء روح المنافسة وتنمية الدافعية للمشاركة في المنافسات المختلفة المحلية أو الدولية.
كما أوضح الدكتور "العقيّل"؛ أن من ضوابط المسابقة أن يكون الطالب المشارك أحد طلاب مدارس المراحل الابتدائية (الصفوف العليا) والمتوسطة والثانوية لـ "تعليم الرياض"، وأن تكون مشاركته بابتكار واحد يمثل عملاً أصيلاً من إعداده, لافتاً إلى أنه سيتم ترشيح أفضل ثلاثة ابتكارات من كل مدرسة لدخول التحكيم المبدئي, وستخصّص جوائز لكل مرحلة تعليمية مع إقامة معرض ختامي يجري فيه عرض 50 مشروعاً من الابتكارات المرشحة للتحكيم النهائي وتكريم الطلاب الفائزين.
وأكّد الدكتور "العقيّل"؛ ضرورة تسجيل المعلم والمدرسة الراغبة في المشاركة من خلال الرابط https://goo.gl/GTwvgn في موعد أقصاه الخميس الموافق 20 / 4 / 1440هــ.
11 ديسمبر 2018 - 4 ربيع الآخر 1440
09:15 AM
تعمل على تنمية واستثمار قدرات الطلاب ومواهبهم والاستفادة منها
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، انطلاق مسابقة "مبتكرو الرياض 2019م" للعام الدراسي 1439 / 1440هــ، تحت شعار "معاً لنشر ثقافة الإبداع والابتكار"، ودعت جميع مدارس المنطقة، إلى المشاركة والتسجيل وتنفيذ خطة المسابقة من خلال تكليف معلم أو منسق الموهوبين في المدرسة.
وأكّد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي؛ أن تنظيم هذه الفعالية العلمية كل عام يأتي انطلاقاً من تحقيق رؤية برنامج التحول الوطني 2020م التي تهدف إلى تحسين البيئة التعليمية المحفّزة للإبداع والابتكار، وحرصاً على تنمية واستثمار قدرات الطلاب ومواهبهم والاستفادة منها، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار في البيئة المدرسية والمجتمع المحيط بها.
وأوضح مدير إدارة الموهوبين الدكتور محمد العقيّل قائلا: إن المسابقة تهدف إلى المساهمة في بناء جيل من المبدعين والمبتكرين من خلال اكتشاف الموهوبين وإبراز قدراتهم، وتدريبهم على مهارات التفكير الإبداعي وأدوات الابتكار ووسائله والعمل على زيادة خبراتهم العلمية وإثراء معارفهم خارج إطار المنهج المدرسي وتنمية التفكير الإيجابي وتشجيعهم على الوصول إلى حلول ومنتجات ابتكارية أصيلة, إضافة إلى إذكاء روح المنافسة وتنمية الدافعية للمشاركة في المنافسات المختلفة المحلية أو الدولية.
كما أوضح الدكتور "العقيّل"؛ أن من ضوابط المسابقة أن يكون الطالب المشارك أحد طلاب مدارس المراحل الابتدائية (الصفوف العليا) والمتوسطة والثانوية لـ "تعليم الرياض"، وأن تكون مشاركته بابتكار واحد يمثل عملاً أصيلاً من إعداده, لافتاً إلى أنه سيتم ترشيح أفضل ثلاثة ابتكارات من كل مدرسة لدخول التحكيم المبدئي, وستخصّص جوائز لكل مرحلة تعليمية مع إقامة معرض ختامي يجري فيه عرض 50 مشروعاً من الابتكارات المرشحة للتحكيم النهائي وتكريم الطلاب الفائزين.
وأكّد الدكتور "العقيّل"؛ ضرورة تسجيل المعلم والمدرسة الراغبة في المشاركة من خلال الرابط https://goo.gl/GTwvgn في موعد أقصاه الخميس الموافق 20 / 4 / 1440هــ.
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المصدر : الخليج 365
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