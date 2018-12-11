التويجري: نواف العابد باقٍ مع الهلال ولا صحة لتحويله لـ"استثمار"

محمد بن مسعود - الدمام - نفى ما يتردد عن خلاف بين "خيسوس" وبعض اللاعبين

نفى الرئيس التنفيذي لنادي الهلال طارق التويجري، ما يتردد حول رحيل اللاعب نواف العابد لنادٍ آخر في فترة الانتقالات الشتوية؛ مؤكداً بقاء "العابد" ضمن صفوف الفريق الكروي الأول.

وأضاف التويجري في مداخلة للبرنامج التلفزيوني "الوقت الأصلي": العابد باقٍ ومستمر، وهو يتمنى البقاء مع الزعيم، وتحويل اللاعب لبند الاستثمار غير صحيح.

كما أوضح التويجري أنه لا صحة لما يتردد عن خلاف بين المدرب "خيسوس" وبعض اللاعبين، قائلاً: "نحن في الهلال عائلة واحدة، ولن ننساق خلف التصريحات التي تسعى لزعزعة الفريق، كما أننا ماضون في التعاقد مع لاعبين أو ثلاثة ممن يضيفون للفريق الشيء الكثير، وماضون بمشيئة الله في تحقيق البطولات على مختلف الأصعدة".