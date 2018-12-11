السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الباكستانية

إسلام آباد 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم اتفاق باكستان والصين على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات المتصلة بمشروع الممر الاقتصادي ومواصلة التشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.واهتمت بتأكيد باكستان رغبتها في بناء علاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية على أساس الثقة والاحترام المتبادل.وسلطت الضوء في الشأن الداخلي على مراجعة رئيس الوزراء عمران خان أداء وزرائه لتحسين أداء الحكومة ومعالجة التحديات التي تواجهها باكستان.وتطرقت إلى إطلاق السلطات الباكستانية حملة جديدة في أنحاء البلاد لمكافحة فيروس شلل الأطفال.أمنياً أخبرت عن اعتقال الشرطة الباكستانية ثلاثة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذتها في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأشارت إلى مقتل وإصابة العشرات جراء حوادث مرورية نجمت عن الضباب الكثيف المسيطر على المناطق الوسطى من باكستان.وعرجت إلى التحسن الذي شهدته مؤشرات الأسهم الباكستانية بعد تأكيد رئيس الوزراء عمران خان للمستثمرين عزمه على دعم القطاع الاقتصادي.أفغانياً تناقلت صحف باكستان إعلان الجيش الأفغاني عن تحرير 11 مدنيًا على الأقل من سجن لحركة طالبان في إقليم هلمند الواقع جنوب البلاد خلال عملية للقوات الخاصة الأفغانية، فيما لقي ما لا يقل عن 20 من رجال الشرطة الأفغانية مصرعهم وأصيب 5 آخرون في هجمات متفرقة وقعت بإقليمي فراه غرب البلاد وفارياب في الشمال.// انتهى //09:49ت م0016