السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية كينيا بذكرى استقلال بلاده



الرياض 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كينيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

09:26ت م

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الرياض 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كينيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //09:26ت م0012

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