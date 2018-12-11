السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية كينيا بذكرى استقلال بلاده



الرياض 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية

09:26ت م

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الرياض 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كينيا الصديق اطراد التقدم والازدهار. // انتهى //09:26ت م0011

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