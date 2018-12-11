السعودية اليوم / انطلاق اختبارات الفصل الأول بجامعة نجران



نجران 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واس

انطلقت مطلع الأسبوع الحالي الاختبارات النهائية لمقررات الإعداد العام "المواد المشتركة" المتاحة للأربع المستويات الأولى من كل التخصصات، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1439 - 1440هـ، لطلاب وطالبات جامعة نجران في مختلف الكليات والبرامج، بعد أن تم الانتهاء من الاختبارات التطبيقية العملية الخاصة بالأقسام العلمية والأقسام التطبيقية المحوسبة خلال الأسبوع الماضي، على أن تبدأ اختبارات مقررات التخصص الأسبوع المقبل.

هذا وأنهت جميع الكليات خطط سير الاختبارات النهائية والتي تشمل تنظيم القاعات وتجهيز المراقبين وترتيب أعداد الطلاب والطالبات في كل قاعات الاختبار، وتحديد اللجان الإشرافية.

// انتهى //

08:27ت م

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نجران 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسانطلقت مطلع الأسبوع الحالي الاختبارات النهائية لمقررات الإعداد العام "المواد المشتركة" المتاحة للأربع المستويات الأولى من كل التخصصات، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1439 - 1440هـ، لطلاب وطالبات جامعة نجران في مختلف الكليات والبرامج، بعد أن تم الانتهاء من الاختبارات التطبيقية العملية الخاصة بالأقسام العلمية والأقسام التطبيقية المحوسبة خلال الأسبوع الماضي، على أن تبدأ اختبارات مقررات التخصص الأسبوع المقبل.هذا وأنهت جميع الكليات خطط سير الاختبارات النهائية والتي تشمل تنظيم القاعات وتجهيز المراقبين وترتيب أعداد الطلاب والطالبات في كل قاعات الاختبار، وتحديد اللجان الإشرافية.// انتهى //08:27ت م0010

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