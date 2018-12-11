شكرا لقرائتكم في الذكرى الرابعة لبيعة الملك سلمان .. المملكة دولة عظمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تحل علينا هذه الأيام الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث تبوأت المملكة مكانتها بين الدول العظمى في العالم، بالعلم والعمل والإنتاج الإنجاز والمشروعات والتنمية والنهضة والبناء في شتى مجالات الحياة.

قبل أربع سنوات بدأت ملحمة جديدة على يد الملك سلمان بن عبدالعزيز شعارها بناء الوطن والإنسان، حيث بدأ العمل وما زال يتواصل في النهوض بالوطن في شتى مناحي الحياة، والارتقاء بالمواطن، وتهيئة سبل العيش الرغد له وللشباب بناة هذا الوطن وسواعده الأبية.

مواقف مشرقة

نستذكر في مثل هذا الأيام المجيدة في تاريخ الوطن، مواقف المملكة المشرقة تجاه قضايا الأمة العربية والإسلامية ودفاعها عن المقدسات ضد عبث العابثين وكيد الكائدين، هذا النهج الذي سارت عليه المملكة منذ عهد الملك المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.

إنجازات تتواصل

في مثل هذا اليوم تلقى الملك سلمان البيعة ملكاً على البلاد وفق النظام الأساسي للحكم، ليحمل على عاتقه هذه الأمانة العظمى وهي الارتقاء بالمملكة والنهوض بها، لتبدأ ملحمة من الإنجازات، والتي مازالت تتواصل، يشهد بها القاصي والداني.

وحدة الصف والكلمة

في ذكرى البيعة المباركة، نستذكر كلمات الملك سلمان والتي أكد خلالها أن المملكة ستظل بحول الله وقوته على النهج القويم الذي سارت عليه الدولة منذ أن تأسست على يد الملك عبدالعزيز، رحمه الله، وعلى أيدي أبنائه من بعده، على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومسيرة تتواصل شعارها وحدة الصف ووحدة الكلمة والدفاع عن قضايا أمتنا العربية والإسلامية.

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