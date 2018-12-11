شكرا لقرائتكم العمل تلزم مُنشأة بتوفير مسكن ملائم لعامل ينام في العراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - ألزم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمنطقة الحدود الشمالية، مُنشأة مقاولات بتوفير مسكن مُلائم لأحد عمالها؛ حتى لا ينام في العراء.

وقالت وزارة العمل، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن “فرع الوزارة بالحدود الشمالية، ألزم منشأة مقاولات بتأمين مسكن ملائم يحفظ عاملها الذي ينام في العراء من التقلبات الجوية، ويضبط مخالفة”.

وكان فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمنطقة الحدود الشمالية ممثلًا بمكاتب العويقيلة وعرعر وطريف، نفّذ جولات تفتيشية شاملة على عدد من المنشآت في سوق العمل.

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