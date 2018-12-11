شكرا لقرائتكم توقعات الطقس خلال الـ5 أيام المقبلة.. الاستقرار سيد الموقف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكّد أستاذ المناخ بجامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في الدكتور عبدالله المسند؛ أن الاستقرار الجوي سيد الموقف فوق أجوائنا ولا يلوح في الأفق خلال 5 أيام أيّ حالة مناخية معتبرة.

وقال المسند، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: الاستقرار الجوي سيد الموقف فوق أجوائنا، ومركز للضغط الجوي المرتفع (الطارد للحالات المطرية) يجثم فوق أجوائنا، قد يستمر لبضعة أيام، ولا يلوح في الأفق خلال 5 أيام أيّ حالة مناخية (معتبرة)، كما لا يلوح في الأفق القريب أيّ موجة لاسعة البرودة، والله أعلم.

وأضاف: في هذه الأيام تشرق الشمس في أقصى نقطة لها جنوباً، كما تغرب في أقصى نقطة لها جنوباً، وفي الوقت نفسه تصل الشمس إلى أدنى ارتفاع لها عند الزوال ويكون ظل الزوال الأطول خلال السنة.

وتابع: يؤثر البحر الأحمر على مناخ المنطقة المحيطة به في عدة صور، منها: إنه يمد المنطقة المتاخمة له بالدفء خلال فصل الشتاء، والخريطة المرفقة تكشف ذلك عبر تمثيل درجة الحرارة الكبرى على الخريطة لهذا اليوم .. والله أعلم.

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