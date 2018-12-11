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شكرا لقرائتكم طقس الثلاثاء.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 3 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا باردًا على شمال ووسط المملكة، وسماءً غائمة جزئيًا على شرق ووسط المملكة، فيما تتكوّن السحب الرعدية الممطرة تصحب برياح نشطة على مناطق (جازان ، عسير ، الباحة).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .
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شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الثلاثاء.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 3 مناطق على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المواطن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المواطن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .