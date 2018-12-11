شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: تحقيق 7 ميداليات سعودية والمركز الثاني عالمياً في أولمبياد العلوم الدولي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) حقق طلاب وطالبات في فريق العلوم السعودي 7 ميداليات متنوعة لدى مشاركة الفريق في أولمبياد العلوم الدولي. حقق طلاب وطالبات في فريق العلوم السعودي 7 ميداليات متنوعة لدى مشاركة الفريق في أولمبياد العلوم الدولي. وأوضحت وزارة التعليم عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الثلاثاء) أن طلاب وطالبات الفريق المشارك حققوا الميدالية الذهبية، وثلاث فضيات، وثلاث برونزيات، إضافةً إلى المركز الثاني عالمياً في الاختبار العلمي.



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