شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان ومحمد بن سلمان يهنئان رئيس كينيا بذكرى استقلال بلاده والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لرئيس جمهورية كينيا الرئيس أوهورو كينياتا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لرئيس جمهورية كينيا الرئيس أوهورو كينياتا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لكينياتا، ولحكومة وشعب جمهورية كينيا الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لرئيس جمهورية كينيا الرئيس أوهورو كينياتا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لكينياتا، ولحكومة وشعب جمهورية كينيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



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