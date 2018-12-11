شكرا لقرائتكم خبر العيسى يعيد إطلاق برنامج إعداد المعلم بعد تطويره لمواكبة سوق العمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ الرياض

قرر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى إعادة افتتاح برنامج إعداد المعلم، اعتبارا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1440-1441، في أعقاب تطويره ليلبي متطلبات سوق العمل ويواكب رؤية المملكة 2030. ويجري القبول في البرنامج على مستوى الدراسات العليا ماعدا برنامج إعداد معلمة الطفولة المبكرة الذي سيكون في مستوى البكالوريوس.

وأوقفت لجنة تطوير إعداد المعلم في الوزارة القبول في برامج إعداد المعلم بكليات التربية الحالية، بهدف تجديده لمواكبة الرؤية، واستجابة للهدف الاستراتيجي الثاني ضمن أهداف وزارة التعليم الذي ينص على «تحسين استقطاب المعلمين وتأهيلهم وتطويرهم»، والهدف الاستراتيجي السابع الذي يؤكد على «تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل».

وخلصت أعمال اللجان المشتركة بين القائمين على برامج إعداد المعلم في الجامعات وبين مسؤولي التعليم العام بمشاركة خبراء دوليين، إلى مرحلتين (مرحلة الإطار العام والإطار التنفيذي)، على أن يبدأ القبول في برامج إعداد المعلم الجديدة اعتبارا من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي المقبل

1440 /‏1441هـ، بعد مرورها بعملية الإقرار وفق المراحل التي اعتمدتها اللجنة.

مسارات إعداد المعلم