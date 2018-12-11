شكرا لقرائتكم خبر العالي: الوطنية والوطن يحتاجان منا البذل والتضحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ياسر السفياني _ الطائف

أكد المستشار محمد يوسف العالي، أن البيعة التي في أعناقنا لحكامنا وقادتنا ستبقى ما بقي فينا نبض وقلب يلهج بالشكر لله أولا ثم لقيادة هذه البلاد التي جعلت من مواردها واقتصادها هدفا لرفاية مواطنيها وتقدم وطنها، واليوم نحتفل بذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي تذكرنا وتذكر أبناء وبنات هذا الوطن بأن لحمتنا وتراصنا حول قيادتنا هو طريقنا للتقدم والنهضة في جميع المجالات والقطاعات.

واعتبر أن البيعة التي ترمز لكثير من معاني الوطنية والوطن تحتاج منا للبذل والتضحية والوقوف صفا ضد المتربصين والأعداء من أجل سفينة النجاة التي يقودها بحكمة الكبار وحنكة العظماء الملك سلمان، والذي نسأل الله له التوفيق والسداد وأن يديم عليه وعلينا نعمة الصحة والعافية والأمن والأمان.