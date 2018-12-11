شكرا لقرائتكم خبر الحارثي: ذكرى البيعة تبعث فينا روح العطاء والتضحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ياسر السفياني _ الطائف

قال رجل الأعمال عبدالله بن دريويش الحارثي إنه يحمد الله الذي أنعم وأعطى واختار للوطن قادة كانوا وما زالوا منهجهم تطبيق شرع الله، والتزام العدل وتطبيق مبدأ الشورى، والسعي إلى تطوير الحاضر والمستقبل مع التمسك بالوسطية والاعتدال.

واليوم نحتفل بالذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم لنجدد خلالها بيعتنا وولاءنا لقادتنا ووطننا.

وأضاف أن ذكرى البيعة الرابعة مناسبة غالية على قلوبنا تمر علينا لتذكرنا بما تحقق من منجزات، ولتبعث فينا روح العطاء والتضحية لمواصلة العمل والبذل لبناء الوطن ومواصلة التقدم وفق رؤية وطنية تحمل أحلامنا وتطلعاتنا لغد أجمل لأبنائنا وأحفادنا، معتمدين على التزامنا بثوابت الإسلام وقيمه الراسخة ولحمتنا الوطنية حول قيادتنا التي أدعو الله عز وجل أن يحفظها ويديم على خادم الحرمين الشريفين وولي عهده نعمة الصحة والتمكين والتوفيق.