شكرا لقرائتكم خبر محافظ الطائف: ذكرى تفيض منها مشاعر الوطنية الصادقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ياسر السفياني _ الطائف

أكد محافظ محافظة الطائف سعد بن مقبل الميموني أهمية ما تمثله الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمقاليد الحكم للمواطن والوطن على حد سواء، فهذه الذكرى الميمونة تفيض منها المشاعر الوطنية الصادقة التي لا تفيها ولا تعبر عنها الكلمات، لتسمو بنا نحو معاني ومعالي اللحمة الوطنية نحو قيادتنا التي لم تأل جهدا في سبيل رفاهية المواطن وتقدم الوطن في شتى المجالات وفق رؤية وطنية تحملنا خلالها ثوابتنا الدينية وطموحنا وشبابنا الوطني لمراسي الحضارة والتقدم والنماء.

واليوم في الذكرى الرابعة للبيعة التي نجدد فيها بيعتنا وولاءنا مسؤولين ومواطنين لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لنؤكد للعالم عمق التلاحم والتعاضد بين القيادة والشعب، واستمرارية فيض العطاء والنماء من ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الذي ينظر للمستقبل بحكمة ورؤية، ويحرص على استقرار ورفاه شعبه الكريم الذي يبادله الحب والوفاء.

وأشار إلى أن بلادنا تعيش وترفل بالأمن والأمان والازدهار الذي أسس له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - وسار على نهجه أبناؤه الملوك من بعده حتى يومنا هذا الذي نرى فيه رؤية خلاقة لوطن ومواطن ومستقبل زاهر ينهض بنا نحو الازدهار والرخاء.

وأضاف أننا نقف جميعا خلف قيادتنا بالعمل الجاد والدعاء الصادق بأن يحمي الله مملكتنا وولاة أمورنا وجنودنا البواسل، ويحفظ علينا أمننا وأماننا ورخاءنا.