شكرا لقرائتكم خبر البارقي: الحب والولاء لملك الحزم والعزم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ياسر السفياني _ الطائف

قال مدير عام فندق الطائف إنتركونتننتال سالم أحمد البارقي، إن الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تسمو بنا نحو الحب والولاء لهذا القائد الذي جمع خصال الحزم والعزم والحب لوطنه ومواطنيه ليجمع القلوب قبل العقول وليصنع لحمة وطنية قوية تقف وستقف بنا صفا واحدا، أمام كل التيارات والاضطرابات التي تستهدف قادتنا ووطننا بشر لنكون شوكة في حلوق أعداء الوطن.

وأجدها فرصة أن أتقدم باسمي واسم شباب الوطن بتجديد الولاء والطاعة والحب لمليكنا ووطننا وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء في ظل قيادة وضعت المواطن في أعلى أعلى أولوياتها الوطنية.