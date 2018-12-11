شكرا لقرائتكم خبر الصغير: تلاحم وترابط يجمع قيادة حكيمة بشعب وفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ياسر السفياني _ الطائف

أوضح رجل الأعمال علي حسن الصغير، أن في ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وانقضاء أعوام كانت حافلة بالخير والعطاء والنماء والتقدم والرخاء لوطن ومواطن، تعتبر مناسبة غالية على بلادنا وعلى قلوب جميع أبناء الوطن التي تأتي ونحن ننعم بالأمن والأمان والتقدم والازدهار بفضل الله عز وجل أولا، ثم بفضل التلاحم والترابط بين الشعب السعودي الوفي الأصيل والقيادة.

وأضاف أننا حين نرى مملكتنا الغالية وقرة أعيننا ترفل في الأمن والأمان في وقت يمر العالم فيه بأزمات أمنية واقتصادية ومالية وتنموية كبيرة، نجد أنفسنا نبحر نحو المساء تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين التي تسعى دوما إلى توفير الخير والرفاهية للمواطن، والذي يبادلها الحب والولاء في صور وطنية معبرة تأتي البيعة لتجسدها في أبهى وأسمى معاني التفاف الرعية حول الراعي.