شكرا لقرائتكم خبر الزايدي: ملك يمضي لمستقبل وطن ومواطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ياسر السفياني _ الطائف

قال اللواء يحيى بن سرور الزايدي، إن الأيام تمر بنا لتجدد الذكرى الميمونة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالبيعة الرابعة لتولية مقاليد الحكم، والتي شهدنا فيها معا واقعا مغايرا لمستقبل وطن ومواطن يمضي ثابتا بلحمة أبنائه وبناته، وسط أمواج الاضطرابات التي تحيط بنا وبقيادة قائدنا ملك الحزم والعزم بحكمته وحنكته ورؤيته التي تستشرف المستقبل، ووقفته نحو قضايا أمته العربية والإسلامية التي لم تجعله ولم تزده - حفظه الله - إلا شغفا واهتماما بمصالح وطنه ومواطنيه ورفاهيتهم، ولنرى رؤية حضارية لمستقبل واعد يجعلنا نثق أننا نرى مملكة الإسلام والحضارة والمنارة الاقتصادية والسياسية لشعوب العالم وقادته في مقدمة الأمم.

ونحن اليوم نحتفل بذكرى البيعة نعاهد قيادتنا الرشيدة أن نبقى دائما أوفياء للعهد والوعد، سائلين الله عز وجل لولاة أمورنا التوفيق والسداد، وأن يحفظهم ذخرا للوطن والمواطن ولأمتهم العربية والإسلامية عونا وسندا.