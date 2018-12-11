شكرا لقرائتكم خبر بافيل: ذكرى تعمق وحدتنا وتلاحمنا الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ياسر السفياني _ الطائف

قال رجل الأعمال محمد سعيد بافيل، إن ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تؤكد الوحدة الوطنية والانتماء وحب الأرض بين قيادة وشعب في وقت نحتاج فيه جميعا لتأكيد لحمتنا الوطنية حول قيادتنا وتجديدنا لبيعتنا، فنحن أبناء هذا الوطن ودعامته الكبرى لولاة أمرنا طاعة وعمل وبناء وانتماء.

وأضاف أن المملكة وطن إباء وعزة وشموخ، وتمسك بالشرع الحكيم منهجا ودستورا، والذي ينبغي علينا أن تكون جهودنا وتضحياتنا لرفعته وإعلاء شأنه نصب أعيننا من خلال أبناء وبنات هذا الوطن، والذين هم على قدر عال من الوعي والبصيرة وحب الوطن والغيرة عليه.

ودعا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ويعينهم على قيادة وطن وأمة تتطلع لأن تكون في مقدمة الأمم حضارة وتقدما وتمسكا بمبادئها، فما أعظمها وأحكمها من قيادة وما أنبلهم من شعب يجدد الولاء والطاعة لمستقبل أمة ووطن.