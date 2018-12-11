شكرا لقرائتكم خبر الزمزمي: 4 سنوات فاضت بالمكتسبات والإنجازات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ياسر السفياني _ الطائف

قال رجل الأعمال محمد صالح الزمزمي، إن أربعة أعوام على بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قصيرة في زمنها كبيرة بما تحقق فيها من إنجازات ومكتسبات وطنية نفاخر بها، شهدنا خلالها نهر عطاء فاض على أبناء الوطن في مجالات الحياة المختلفة الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية من خلال رؤية وطنية طموحة أطلقها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تسعى لرفاهية المواطن وتقدم البلاد لتكون ضمن مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا وحضاريا وتنمويا.

وأشار إلى أن كل ذلك يقودنا لذكرى البيعة المباركة التي نحتفل بتجديد بيعتنا، طاعة وولاء لقادتنا الذي حملوا على عاتقهم تنمية الوطن والمواطن والسعي نحو رخاء البلاد والعباد، إنها ذكرى مليئة بالشموخ والعزة لأنها تنبع من تعاليم ديننا الحنيف وشريعتنا الغراء لتؤكد وقوفنا مع قادتنا في رؤيتهم ومسيرتهم الوطنية.